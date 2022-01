EU vil merke gass som «grønt»

Nyhetsbyrået AFP har sett forslaget, som ennå ikke er offisielt offentliggjort. Det omtales også av Financial Times.

Forslaget omhandler EUs såkalte taksonomi, en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning.

Landene i EU er sterkt uenige om hvorvidt atomkraft og naturgass bør regnes som miljøvennlig energi. For at kommisjonens forslag skal bli iverksatt, må det få støtte fra et flertall av landene.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.