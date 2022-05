EU-kommisjonen foreslår sanksjoner på russisk olje

EU-kommisjonen foreslår nye sanksjoner på russisk oljeeksport, bekrefter tjenestemenn overfor nyhetsbyrået DPA.

Den sjette sanksjonspakken legger opp til forbud mot at næringsliv i EU kan kjøpe olje fra Russland. Den har til hensikt å fase ut russisk import i unionen.

Forslaget legger opp til overgangsperioder som gir medlemslandene tid til å implementere endringene. Kildene sier at vidtgående unntak legges til rette for to medlemsland – Ungarn og Slovakia.

I tillegg til oljeembargo legger forslaget opp til nye straffetiltak, ifølge DPAs opplysninger. Det dreier seg om økonomiske tiltak mot Russlands største bank Sberbank, samt to andre banker, i tillegg til TV-stasjoner som med overlegg sprer desinformasjon om krigen i Ukraina. Bankene blir kastet ut av det globale betalingsnettverket Swift.

Alle EUs medlemsland må vedta den sjette sanksjonspakken før den kan tre i kraft. Konsultasjoner ventes å starte onsdag, og pakken kan bli vedtatt i løpet av de kommende dagene.