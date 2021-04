Etterslepet på offentlig infrastruktur har kommet opp i 3200 milliarder kroner

Da Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i 2010 la frem sin første rapport om rikets tilstand, var det et behov for 800 milliarder kroner for å heve offentlig infrastruktur og offentlige bygg til nivå 4 på en skal fra 1 til 5. Dette er nivået rett under «som nytt» og det er ikke behov for annet enn normalt løpende vedlikehold.