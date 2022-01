Etter oppdrag i Australia og California er den gamle Hercules-sliteren i Chile

Det nærmer seg 14 år siden Luftforsvaret satte sine seks C-130H Hercules på bakken for godt.

Etter over elleve uvirksomme år lagret i ørkenen i Arizona, fikk fem av flyene omsider ny eier i november 2019.

Dette er Coulson Aviation som nesten umiddelbart startet arbeidet med å ta de første flyene ut fra møllposer og bygge dem om til brannslukkingsfly.

Etter da har det vært travle tider, særlig for flyet «Ty», som har reist verden rundt for å bekjempe skogbranner. Nå befinner arbeidshesten seg i nærheten av Santiago i Chile.

– Med en kapasitet på 15.000 liter er dette et av verdens mest effektive brannslukkingsfly på grunn av sin rekkevidde og allsidighet, skriver Coulson Aviation som har hovedkontor nær Vancouver i Canada.

Tredje oppdrag

«Ty» har beholdt navnet det hadde i nesten 40 års tjeneste i Forsvaret, og har nå i tillegg fått kallesignalet Tanker 132 og registreringa N132CG.

I løpet av 2020 ble det overhalt og bygget om i forbindelse med installasjonen av det såkalte «4000 USG SMART Retardant Ariel Delivery System» (RADS). 15.000 liter slukkemiddel kan dumpes på 2,2 sekunder. I tillegg er flyet blant annet utstyrt med ny glasscockpit og nattsyn («Night Vision Goggles», NVG).

15.000 liter slukkemiddel og stor utholdenhet gjør C-130H til et effektivt våpen mot skogbranner.

I desember samme år dro flyet ut på sitt første oppdrag for sin nye eier, til Australia. Her var det stasjonert på Busselton lufthavn, et par hundre kilometer sør for Perth.

Etter at sesongen for skog- og krattbranner var over på dette kontinentet, ble flyet hentet hjem til USA og har bidratt til beredskapen i delstaten California på vestkysten.

Tidligere i år dro «Ty» til Chile og har allerede bidratt til å bekjempe skogbranner.

Ett av 62 fly

Coulson Aviation er hyret inn av tre chilenske organisasjoner for denne sesongen og har til sammen seks luftfartøy på beredskap.

I tillegg til «Ty» er dette fem helikoptre: To Boeing CH-47D Chinook, ett Sikorsky UH-60 Blackhawk og to Sikorsky S-61 som er en sivil versjon av Sea King vi kjenner fra nesten 50 år i norsk redningstjeneste.

«Ty» er stasjonert på Aeródromo Torquemada i Viña del Mar ved kysten, like vest for hovedstaden Santiago. Det flyr på oppdrag fra organisasjonen Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Dette er et ledd av beredskapsplanen som president Sebastián Piñera presenterte i september 2021 der det ble satt av 68,8 milliarder chilenske pesos (cirka 720 millioner kroner) for inneværende sesong. Private organisasjoner bidrar med en tilsvarende sum, og til sammen består beredskapen i år av 62 brannfly og 3.500 brannfolk.

Styrket avhendingskapasitet

De fem flyene «Odin», «Balder», «Frøy», «Ty» og «Brage» som Coulson kjøpte fra den norske staten høsten 2019 for til sammen 4,5 millioner dollar, heter formelt L-382C-14D, og ble bygget av daværende Lockheed i Marietta, like utenfor Atlanta i Georgia, i 1968.

De ble brukt som transportfly av Forsvaret i perioden 1969-2008 og senere erstattet av nye Hercules-fly av typen C-130J.

Det finnes som kjent også ferskere eksempler på vellykket avhending av flygende materiell som fortsatt kan gjøre stor nytte etter at de er dimittert fra Luftforsvaret.

Av de 57 gjenværende F-16-flyene, som nå er erstattet av F-35A, har Forsvarsmateriell solgt 32 jagerfly til Romania og 12 til det amerikanske selskapet Draken International.

I årets statsbudsjett ble det påpekt at FMA har styrket kapasiteten for å øke avhendinga av eldre flygende materiell de kommende årene.

I tillegg til jagerflyene er dette redningshelikoptrene Westland Mk43B Sea King, som er i ferd med å erstattes av AW101 Sar Queen, og de maritime patruljeflyene Lockheed P-3 Orion som skal erstattes av Boeing P-8A Poseidon.

PS. Det sjette av C-130H-flyene befinner seg fortsatt i Norge. Fabrikknummer 4335/norsk serienummer 953 «Tor» står utstilt på Forsvarets flysamling på Gardermoen og har nylig fått selskap av F-16-flyet med halenummer 687.