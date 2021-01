Etter Gjerdrum-tragedien: Hvordan bygger vi på kvikkleire framover?

Det merkelige året 2020 avsluttet på en svært trist måte, med kvikkleireraset i Gjerdrum som tok ti liv. Som TU fortalte for noen dager siden, har anslagsvis langt over 700 mennesker mistet livet i slike ras gjennom tidene.

Kvikkleireras i boligområder er sjeldne, men de er svært farlige. Vi forventer kraftigere og mer nedbør som følge av temperaturstigninger framover, og da er det også økt risiko for hyppigere skred.

Bra med nasjonal gransking

Denne uka varslet energiminister Tina Bru (H) at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal undersøke hva som gikk galt. En nasjonal undersøkelse er bra, selv om utbyggingen er lokal. Norge er i relativt stor grad bygget på kvikkleire, og det som har skjedd må i det minste flere kunne trekke kunnskap ut fra.

Kvikkleire er et problem i nordlige strøk. Slik er geologien. Den er et resultat av istiden, og vi må leve med den på et vis. I podkasten Teknisk sett fra torsdag, kan du lære mer om kvikkleire. Men det melder seg mange spørsmål etter tragedien:

Skal vi bygge på kvikkleire?

Skal utbyggere gjøre mer for å redusere risiko?

Finnes det nye måter å håndtere kvikkleira på, som gjør at risikoen for at den «slår om» og blir til en flytende suppe, reduseres?

Hva mener leserne vi bør følge opp?

Her i TU vil vi gjerne ha innspill fra våre kunnskapsrike lesere: Hvilke spørsmål ønsker dere at vi i redaksjonen skal konsentrere oss om, når vi med et mer nasjonalt og helhetlig blikk skal følge opp den tragiske ulykken? Bruk skjemaet på denne siden for å sende oss forslag, eller send oss en epost (redaksjonen@tu.no).

Ulykker kan alltid skje. Vi kan ikke forsikre oss mot dem. Men vi kan ta informerte valg om hvordan vi best mulig håndterer risikoen.

For bygging på kvikkleire kan det være alt fra å la være å bygge på grunn av mengden kvikkleire i området, til nye tiltak som øker byggekostnadene eller bare økt informasjon til kjøperne om den faktiske tilstanden i grunnen.

Granskingen bør være konkret

Utvalget Bru vil sette ned, bør jobbe helt konkret med Gjerdrum-ulykken. Derfor kan det være en dårlig idé å ta med hele landet i arbeidet, slik både Frp og Ap tok til orde for fredag. En konsekvens kan fort bli at utredningen blir langt mer overordnet og tidkrevende, og vesentlig mindre nyttig.

Uansett: TU skal følge problemstillingen videre. Da er det svært nyttig for oss å få dine innspill til hvordan.