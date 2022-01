Etter full klaff med F-16 og Hercules kan Forsvaret være i ferd med å selge også Orion og Sea King

Kjeller: For et par år siden solgte Forsvarsmateriell (FMA) fem C-130H Hercules og nylig har de solgt til sammen 44 jagerfly av typen F-16.

De vellykkede avhendingsprosjektene sørger både for penger i statskassa og for at fortsatt gode fly kan gjøre nytte for seg etter utfasing fra Luftforsvaret.

Forsvaret har fortsatt mer flygende materiell til salgs. Eksempelvis redningshelikoptrene Westland Mk43B Sea King, som er i ferd med å erstattes av AW101 Sar Queen, og de maritime patruljeflyene Lockheed P-3 Orion som nå skal erstattes av Boeing P-8A Poseidon.

FMAs bruktflyselgere synes å være i ferd med å finne kjøpere også for flere av disse maskinene:

Omvendt opsjon

– Vi har konkrete ting vi jobber med, både når det gjelder Sea King og Orion. Jeg er optimistisk med tanke på å lykkes med avhending også av disse, men kan dessverre ikke gå mer i detalj på dette akkurat nå, sier avdelingsdirektør Magnus Hansvold i Forsvarsmateriell.

Han er leder for all materiellavhending i FMA, og Teknisk Ukeblad treffer ham på Kjeller i forbindelse med at de siste operative F-16-flyene er i ferd med å ankomme fra Bodø for å klargjøres for sine nye brukere:

Dette er amerikanske Draken International, som leverer såkalte «Red Air-tjenester», det vil si at de tar rollen som motstander i trening av amerikanske flygere, og luftforsvaret i Romania.

Draken International ønsker å kjøpe tolv fly. Her er det inngått en opsjonsavtale som går motsatt vei av det som ofte gjelder, nemlig at FMA kan velge å selge kun seks fly dersom det viser seg nødvendig for å komme i mål med den rumenske avtalen.

Brigader Aage Longva foran det første ferdig klargjorte flyet som skal til Romania i løpet av et par år. F-16A Bl10 297 fikk haledekoren sin i forbindelse med 30-årsjubileet på Rygge i januar 2010. Foto: Eirik Helland Urke

Romania har kjøpt 32 fly. Den første skvadronen med 16 fly skal leveres mot slutten av 2023 og den andre skvadronen mot slutten av 2024. Draken-flyene vil trolig bli levert to og to i løpet av dette året, så snart tredjepartsgodkjenninga (TPT) fra amerikanske myndigheter er på plass.

– Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at vi lyktes med å selge 44 fly, en stor andel av flåten på 57 fly totalt. Dessuten er det særdeles gledelig at flyene nå skal brukes til å modernisere luftforsvaret i vår Nato-allierte Romania. De har signalisert at de ønsker å operere dem i minst ti år, sier Hansvold.

Mye arbeid i Romania

Brigader Aage Longva ble hentet inn som sjef for FMAs F-16-prosjekt i fjor høst. Han har erfaring blant annet som stasjonssjef på Ørland og stabssjef i Luftforsvarsstaben, og fløy dessuten F-16 fra 1986 og utover.

Denne uka er Longva og Hansvold på plass i Romania for å møte dem som skal overta flyene som er brukt siden 1980 her til lands.

Anders Søisdal har jobbet 30 år som tekniker på F-16 og bidrar nå med teknisk støtte i FMAs F-16-prosjekt. Foto: Eirik Helland Urke

Longva forklarer at det er mye arbeid som skal gjøres både i Norge og særlig Romania innen de første flyene flys sørover om knappe to år. For eksempel skal basene oppgraderes, mens en rekke flygere og teknikere skal konvertere fra MiG-21 til F-16.

– Det er mer enn flykropper og motorer vi selger, men også erfaring og kompetanse som forhåpentlig kan bidra i arbeidet rumenerne nå har med å bygge opp sin F-16-organisasjon. Romania har ved denne avtalen vist oss stor tillit, og den skal vi gjøre oss fortjent til, sier Longva.

Salget til Romania betyr at det garantert vil være F-16-arbeid i Norge i minst tre år til. Den rumenske anskaffelsen har en total kostnadsramme på 454 millioner dollar, tilsvarende cirka fire milliarder kroner, og det er ennå ikke spikret nøyaktig hva som blir den norske andelen av dette.

Fra industrien er Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) valgt som strategisk samarbeidspartner. Det betyr både å sette F-16-flyene i salgbar stand slik at de vil være operative og vedlikeholdt når de kommer på rumenske hender.

I tillegg skal Kams være FMAs partner for å bygge vedlikeholdssystemer i Romania og gjøre lokal industri i stand til å utføre vedlikehold på F-16 i et langsiktig perspektiv.

Sea King og Orion

Arbeidet med å avhende Sea King ble intensivert omtrent samtidig med F-16-prosjektet, høsten 2019.

Den gang henvendte FMA seg til eksisterende Sea King-brukere med informasjon om den planlagte utfasingen av helikoptrene. Det ble understreket at maskinene har vært gjennom kontinuerlige oppgraderinger og godt vedlikehold, slik at de fortsatt holder høy operativ kvalitet.

Sea King (t.v.) er i ferd med å erstattes av Sar Queen. Foto: Eirik Helland Urke

FMA tilbød dessuten å bidra til at en eventuell kjøper kan overta og kjøpe vedlikeholdstjenester hos Kams, såkalt «Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade» (MRO & ).

Flere helikoptre er pensjonert i takt med at Sola og Ørland har gått over til nye maskiner, og om halvannen måned skjer det samme på Banak. For å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.

Etter det Teknisk Ukeblad forstår, er det nok et mulig P-3-salg det som ligger nærmest en løsning.

Norge har seks Orion-maskiner. To ble levert i 1968-69 (P-3N) og fire i 1988-89 (P-3C UIP). For seks år siden ble en levetidsforlengelse på flyene sluttført.

I denne omfattende strukturmodifikasjonen («Aircraft Service Life Extension Program», ASLEP) ble det blant annet installert nye vinger og haleparti. Produsenten Lockheed Martin garanterer for en levetid på minst 15.000 nye flytimer med de nye vingene.

Orion-erstatteren P-8A Poseidon er ventet til Evenes i løpet av cirka tre uker. Luftforsvaret har som mål å oppnå første operative evne om halvannet år og full operativ evne i 2025.