Det første testtoget gikk fra Oslo S i retning Ski like før klokken 20.30 søndag kveld, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Vi har planlagt et omfattende testprogram i godt samarbeid med Vy, som stiller med togsett og personell. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før vi endelig kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen, sier konserndirektør for utbygging, Stine Undrum.

Hun legger til at det kan legges på ytterligere tid dersom det oppstår hindringer etter at testkjøringen er i gang.

Siden midten av januar har det pågått testing av Follobanen som igjen har avdekket flere utfordringer og feil. Bane Nor opplyser at disse nå er rettet opp og at de har kunnet strømsette anlegget igjen.

– Vi bruker natta så effektivt som mulig, da det ikke går annen persontrafikk. På dagtid tester vi med noen færre tog, fordi vi ønsker å holde den vanlige trafikken i gang på Østfoldbanen, slik at de reisende ikke får et dårligere tilbud på grunn av testkjøringen, forklarer Undrum.