Etter 19 år uten strøm gir et batteri nytt liv på Utvær

Utvær ligger i Solund kommune i Vestland fylke. Øyene er Norges vestligste, og ligger i havet ved inngangen til Sognefjorden.

Utvær har vært avfolket siden slutten av 80-tallet. Etter hvert var strømkablene ut dit ikke lenger mulig å reparere, og fra 1990-tallet har Utvær vært strømløst.

Selv om øyene er et fredet fuglereservat, har dieselaggregatene durt dag og natt i snart 30 år for å drifte fyrstasjonen. I tillegg hadde noen av feriehusene egne aggregater.

Spleiset på ny kabel

– Støy var et problemer og aggregatet brukte 40-50.000 liter diesel i året, sier Alf Morten Utvær.

Han er leder i Utvær Kraftlag, som ble opprettet med ett formål: Å få strømmen tilbake til Utvær.

– Du kan tenke deg hvordan det er å drive vedlikehold på et sted uten strøm og med stor værslitasje og korrosjon. Da forfaller det fort.

Samtidig var også Kystverket under press for å erstatte sine dieselmotorer med solceller. Det ville være nok til å holde lys i lykta, men ikke til å avfukte tårnet og holde byggene ved like. Dette er en turistattraksjon for Solund kommune, som leier ut fyret til overnatting.

Dermed var det duket for et uvanlig spleiselag: For 3,5 millioner kroner la Utvær kraftlag en ny strømkabel ut til øya. Ferieboerne betalte halvparten, cirka 100.000 kroner per husstand. Kystverket betalte 30 prosent og Solund kommune resten.

I februar kom en uvanlig båtlast til Utvær. Nå har det 40 kW batteriet fått prøvd seg én sesong, og det har gått knirkefritt. Foto: Erlend Nessen

22 kW kabel og 40 kW batteri

Skåret i gleden var at kabelen bare var 22 kW. Både budsjettet og kapasiteten i kraftnettet på land la klare begrensninger. Selv om det ble lys i lampene, var elektrisk oppvarming og matlaging fortsatt utelukket.

Løsningen ble å ta opp lån og søke støtte. Nye 500.000 kroner ble brukt på et 40 kW batteri fra Eaton. Det kan lagre 50 kWh fra nettet, og ta unna toppene når huseierne trenger mer strøm enn kabelen kan gi.

Batteriet ble fraktet ut med båt og satt i drift i februar i år. Alf Morten Utvær sier de ikke har hatt noen tekniske problemer, heller ikke i sommer da det var mye folk på øya.

– Batteriet har doblet til triplet kapasiteten der ute. Nå har vi strøm til 15 hus, pluss hytter, naust, fyrstasjonen med hovedhuset og fyrlykten. I tillegg har vi mange dagsturister. Utvær var et sommersted, men i år var det fortsatt folk der ute i oktober, sier Utvær fornøyd.

– Et mareritt å holde liv i aggregatet

Noen utfordringer er det med et elektrisk anlegg så langt til havs. Den fuktige og salte sjølufta kan gi fukt og korrosjon, og en termostatstyrt vifte jobber kontinuerlig med å holde 25 grader i det gamle aggregathuset der batteriet og trafoen står.

– Vi hadde håpet at batteriet også kunne ta over hvis vi fikk et kabelbrudd, men det viste seg styringsteknisk vanskelig og dyrt. Siden det også er vanskelig å få teknikere ut til Utvær, hoppet vi over den funksjonen, sier Utvær.

Når det er sagt, problemene var også de sammen da øya gikk på dieselaggregat:

– Det var et mareritt å holde liv i aggregatet i saltholdig havluft, og det var vanskelig å frakte ut drivstoff. Nå er hele øya revitalisert og mange oppgraderer husene sine nå. Med strøm kan man endelig koste på stedet, lage seg kjøkken og sette inn vannpumper, sier Utvær.

Alf Morten Utvær er leder i Utvær Kraftlag, som er stolt eier av egen sjøkabel og batteri. Foto: Privat

Solceller ikke nok for DGPS-stasjon

Også Kystverket har fått løst noen utfordringer. Andre steder i landet har de byttet ut aggregatene med solceller, men det var ikke nok på Utvær, hvor de også trengte strøm til å avfukte det store tårnet for å unngå korrosjon.

I tillegg finnes en DGPS-stasjon ute på øya. Det er en bakkestasjon som korrigerer det satellittbaserte GPS-systemet, og som krever strøm kontinuerlig. Uten en ny kabel var planen å flytte den til Fedje. Det ville også kostet penger.

Øyvind Hansen, maskinteknisk inspektør i Kystverket, sier at de ikke har regnet nøyaktig på økonomien i de to løsningene, men han tror at spleiselaget ble en gunstig løsning.

– Et solcelleanlegg og en enorm batteribank koster litt, og det varer ikke evig. Mye kan skje med solcellepanelene på et så værutsatt sted. Solceller hadde bare gitt nok strøm til selve fyrlykta, så avfukteren hadde blitt et problem å drifte, sier Hansen.

Privat innsats for nasjonal infrastruktur

Han forteller at Utvær fyr er fredet, og at det er godt besøkt i sommersesongen.

– Spørs om det hadde blitt det samme uten kabel. Vi kan ikke bare tenke på Kystverket. For å få til et levende samfunn er det greit å forsyne hele øya, mener Hansen.

Alf Morten Utvær skryter at Kystverkets innsats i å få strøm til øya. Likevel stusser han over én ting:

– Det er jo betenkelig at det må et privat kraftlag til for å skaffe strøm til kritisk infrastruktur på kysten. Vi snakker både om navigasjonslykter og en DGPS-stasjon. Det er rart at ikke andre myndigheter følger med her, sier Utvær.

På den andre siden:

– Det var nok ikke så lett å rettferdiggjøre for dem. Ville du stolt på en gjeng som skulle danne eget kraftlag?