Ett steg nærmere neste oljeutbygging i nord

Aker Solutions kunne onsdag kveld melde at de har inngått en intensjonsavtale med Equinor om feed-kontrakten, altså ingeniørarbeid og design, på Wisting-feltet i Barentshavet. Dermed er den fjerde utbyggingen i Barentshavet ett skritt nærmere realisering.

Kontrakten inneholder dessuten en opsjon for å bygge plattformen. Denne delen av kontrakten avhenger av en endelig beslutning fra Equinor om å bygge ut feltet, i tillegg til tillatelse fra myndighetene. Blir den innløst er det snakk om det Aker Solutions omtaler som en betydelig kontrakt, med en verdi på mellom 8 og 12 milliarder kroner.

Wisting-feltet planlegges bygget ut med en rund, flytende produksjonsenhet (FPSO), slik som på Goliat-feltet. Equinor vurderer også elektrifisering, som et mulig alternativ for å redusere utslippene fra feltet.

Modning av prosjektet

Feed-kontrakten inneholder front-end design og ingeniørarbeid på et rundt, flytende produksjons- og lagerskip, for å kunne gå videre med utvikling av prosjektet, frem mot en endelig investeringsbeslutning. Aker Solutions hadde også kontrakten for studiefasen av denne delen av prosjektet.

Arbeidet skal starte umiddelbart, ledet av Aker Solutions på Fornebu, og skal være ferdig i tredje kvartal neste år.

– Wisting er et av de største industriprosjektene fremover i Norge. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med Equinor på denne betydelige feltutbyggingen, og å modne prosjektet mot en investeringsbeslutning, sier Sturla Magnus, direktør i Aker Solutions, i meldingen.

En investeringsbeslutning for Wisting er planlagt i slutten av 2022.

Wisting-flyteren er basert på designet til Sevan design. Plattformdekket vil veie rundt 20.000 tonn og skal bestå av to store moduler.

Krisepakke

Wisting-feltet ligger i Barentshavet, 310 kilometer utenfor kysten av Finmark – på 73 grader nord. Dersom Wisting-feltet blir realisert, blir det den nordligste utbyggingen på norsk sokkel. Feltet inneholder omkring 440 millioner fat olje.

Equinor, og tidligere operatør OMV, har jobbet i mange år for å finne løsninger som gjør det lønnsomt å utvinne oljen herfra. Krisepakken til oljeindustrien ble utløsende for at selskapet valgte å gå videre med prosjektet nå.

Det har de fått kritikk for, blant annet av Miljødirektoratet, som mener Equinor fremskynder Wisting for å dra nytte av de midlertidige skatteendringene – og advarer samtidig mot hastverk fra Equinor sin side.

Det fikk tidligere olje- og energiminister, Tord Lien, til å reagere, som på sin side mente at «Miljødirektoratet kan ta seg en bolle». Den daværende opposisjonen trakk derimot frem at Miljødirektoratets oppgave ikke er å være en heiagjeng.