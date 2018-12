Et tynt lag olje kan gi batterier som holder 8 ganger lenger på energien

Av alle de forskjellige typene batterier tilhører metall-luftbatteriene de letteste og mest kompakte - men de har en stor begrensning. Når de ikke brukes, degenereres de raskt, og korrosjon spiser opp metallelektrodene.

Til sammenligning kan det nevnes at et vanlig oppladbart litium-ionbatteri mister omtrent fem prosent lading etter en måneds lagring. Vanlige aluminiumluftbatterier kan være både billigere og mer kompakte - men det kan være så ille at de på en måned mister opptil 80 prosent av ladingen.

Men nå har forskere ved MIT oppdaget en metode for markant å minske korrosjonen - noe som innebærer at batteriene får vesentlig bedre lagringsegenskaper.

Korroderer ikke

Så hva har de funnet på? Jo, de har lagt til et tynt lag olje mellom elektroden i aluminium og elektrolytten. Oljen sørger for at elektrolytten ikke er i kontakt med elektroden, og kan dermed ikke korrodere den. Så snart batteriet benyttes, suges oljen bort og erstattes med elektrolytt.

Resultatet er ifølge MIT-forskerne at energitapet på en måned er på bare 0,02 prosent.

Forskerne har publisert en artikkel om oppdagelsen sin i tidskriftet Science. De viste at batteriet deres hadde vesentlig høyere livslengde enn tradisjonelle batterier. MITs konstruksjon gjorde at et batteri som ble benyttet gjentatte ganger og deretter ble lagt til sides i én til to dager, holdt i 24 dager med gjentatte sykluser. Det konvensjonelle aluminium-luftbatteriet holdt bare tre.

Bildet er fra testingen av teknologien i MIT-laben. Foto: MIT

Kan bli nødbatteri i elbiler

En ting som gjør dette interessant, er at flere bedrifter (blant annet Tesla) har sett på ulike metalluft-batterier som en mulig løsning for økning av rekkevidden eller nødhjelp i elbiler. Ganske enkelt et hjelpebatteri som man kan ty til når kraften i de vanlige oppladbare batteriene er slutt. Man kan kalle dette elbilenes versjon av en ekstra kanne bensin i bagasjerommet.

Men for at dette skal bli aktuelt, må jo disse batteriene kunne holde på strømmen i lenger tid uten å degenereres. Og derfor kan MIT-forskernes oppdagelse være et viktig skritt på veien.

Det gjenstår å se om vi kommer til å se disse batteriene på markedet i nær fremtid, men patentsøknad er levert inn.

