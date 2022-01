«Et teknologisk sprang»: Kommende ubåter får en ny kombo av optroniske master

Når en ny generasjon ubåter senere dette tiåret skal erstatte dagens ubåter i Ula-klassen, er det selvsagt også minst en generasjon nyere teknologi om bord.

Eksempelvis skal dagens periskoper erstattes med optroniske master.

Torsdag ble det klart at disse sensorene til de seks norske og tyske ubåtene i 212CD-klassen skal leveres av tyske Hensoldt.

Bestillinga kommer fra kta Naval Systems, som Kongsberg-gruppen eier sammen med verftet Thyssen Krupp marine systems (tkMS) og deres datterselskap Atlas Elektronik, og er verdt i overkant av 50 millioner euro.

Lavsignatur

Hensoldt melder at hver av ubåtene skal utrustes med optronikkmastene OMS 150 og OMS 300, samt i360°OS.

Ifølge selskapet har kombinasjonen OMS150/300 ikke blitt brukt tidligere. Den multispektrale sensoren OMS 150 skal brukes til søk og overvåking, mens OMS 300 overtar i angrepsmodus.

Blant fordelene med optroniske master, er at de kan heves, sanke inn mye informasjon på kort tid og deretter senkes igjen under vannoverflata. Der kan dataene analyseres i ro og mak uten at ubåten lenger er eksponert.

Ifølge Hensoldt kan OMS 150 gjennomføre et kjapt 360-graders søk på under tre sekunder og frambringe et fullt panoramabilde på under ti sekunder.

OMS 150. Foto: Hensoldt

Lavsignaturmasta OMS 300, eller «stealthmast» som leverandøren betegner den som, finnes det lite offentlig tilgjengelig informasjon om. Hensoldt framhever at de har lykkes med å gjøre den svært vanskelig å oppdage visuelt eller med radar.

Selskapet skriver at de tyske og norske kundene her gjør et teknologisk sprang og at ubåtene vil få sensorutstyr som kombinerer stor deteksjonsevne selv i dårlig sikt med stor grad av automatisering, og dermed øker båtenes evne til å handle og overleve.

Hensoldt har hovedkontor i Taufkirchen like ved München, og optronikken produseres i Oberkochen nærmere Stuttgart. Tidligere i år kom Leonardo inn på eiersida. De betalte i overkant av 600 millioner euro for 25,1 prosent av selskapet.

En annen sensorkontrakt

I fjor sommer bestilte Tyskland og Norge felles ubåter fra det tyske verftet tkMS. 212CD-bestillinga er den største enkeltkontrakten noen gang for Forsvaret, med en kostnadsramme på 45 milliarder kroner.

Etter kontraktsigneringen skal de tekniske løsningene som besvarer tyske og norske krav presenteres. Den neste store milepælen i prosjektet er «preliminary design review» (PDR), som etter planen skal være klar mot slutten av dette året. Her skal tilbudet fra verftet verifiseres og dokumenteres.

Optronikk-kontrakten er én av flere løsninger som har sivet til overflata den siste tida. I desember meldte Kongsberg-gruppen at de er valgt som leverandør av aktiv sonar samt kartleggings- og navigasjonsteknologi til ubåtprogrammet.

Teknologileveransen består av sonaren SA9510S MkII for minedeteksjon og navigasjon, og et bunn-navigasjonssystem som benytter EM2040 Mil og EA640 ekkolodd (svingere).

Det har vært klart lenge at kta Naval Systems skal utvikle og levere kampsystemet Orcca for 212CD. Den norske andelen av denne kontrakten er verdt 3,8 milliarder kroner.

Lenge under vann

Disse sensorene skal bidra med bunndata inn for terrengkorrelasjon til Orcca-navigasjonssystemet som er utviklet av kta for sikker navigasjon i lengre perioder når ubåten er i operasjon under havoverflaten.

Ifølge selskapet blir Orcca med dette det sikreste og mest anvendelige systemet for konvensjonelle ubåter, hvor operatøren kan gjøre en enhetlig analyse fra en rekke om bord-systemer for en rask og kvalifisert beslutning via én multifunksjonskonsoll.

Nøyaktig hvor lenge, det vil si hva slags krav Norge og Tyskland har stilt til utholdenhet, har vi ikke lykkes med å komme til bunns i. Men til sammenligning kan 212A være neddykket i nesten tre uker før den må opp og snorkle.

212CD blir 16-17 meter lengre enn forgjengeren, og ifølge informasjon fra Forsvarsmateriell skyldes den økte størrelsen stealthskroget og plassbehov for et framdriftsarrangement som kan sørge for rekkevidden og utholdenheten det er behov for.