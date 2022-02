Et nytt kystvaktskip er på vei fra Romania

Et halvt år etter at KV Jan Mayen var ferdig på Vards skrogverft i Tulcea i Romania, følger KV Bjørnøya etter.

Slepet av det andre av de nye kystvaktskipene (W311) startet klokka 06.15 onsdag morgen.

Om cirka en måned, avhengig av vær og trafikk, er fartøyet ventet til Vard Langsten i Tomrefjord i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Første leveranse til høsten

– I løpet av det neste året skal KV Bjørnøya gå fra å være et skrog til å bli et fullverdig kystvaktfartøy. Før fartøyene blir operative, må de utrustes og få installert det nødvendige utstyret for operasjonene de skal delta i, sier prosjektleder Odd Magne Nilsen i Forsvarsmateriell i ei pressemelding.

Første skip – KV Jan Mayen (W310), Vard-bygg nummer 910 – dro fra Tulcea 6. august i fjor og la til kai i Tomrefjorden etter 400 nautiske mils slep 5. september.

KV Bjørnøya forlot det rumenske verftet onsdag morgen. Dersom slepet går med tilsvarende hastighet som i fjor høst, vil skipet være framme i Tomrefjorden cirka 18. mars. Foto: Forsvarsmateriell

Ifølge prosjektlederen gjenstår det en intensiv periode framover før «Jan Mayen» etter planen skal overleveres til Forsvaret til høsten.

Opprinnelig var planen at det første kystvaktskipet skulle være ferdig utrustet og leveres i første kvartal i år, med leveranse av «Bjørnøya» i første kvartal 2023 og «Hopen» tredje kvartal samme år. Det siste skipet er nå planlagt overlevert i 2024.

Den nye trioen skal etter hvert erstatte dagens tre cirka 40 år gamle skip i Nordkapp-klassen, og de skal primært løse oppdrag i nordområdene.

80 prosent norsk

De tre nye isforsterkede og helikopterbærende fartøyene har en total kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner.

Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i storkonkurransen som ble avgjort i juni 2018. I finalerunden deltok Westcon og Kleven i tillegg til Vard, som er eid av italienske Fincantieri.

Ifølge verft og kunde er det cirka 80 prosent norsk innhold i Jan Mayen-klassen. Motorene leveres av Bergen Engines og Kongsberg Maritime leverer alt av framdriftssystem, både motorer, generatorer, propeller og baugthrustere.

Kongsberg Maritime leverer også sonarer av typen SS1221. Dette er en aktiv, skrogmontert sonar som hovedsakelig er utviklet for antiubåtkrigføring (ASW).

Blant det som kjøpes inn fra utlandet er ildledningssystem fra svenske Saab. Dette er 9LV FCS inkludert sensoren Ceros 200. Saab skal også levere det integrerte kommunikasjonssystemet TactiCall. Tyske Hensoldt leverer hovedradaren av typen TRS-3D, mens navigasjonssystemet kommer fra franske iXblue.

KV Jan Mayen ankom Norge i september 2021.

Meget fornøyd

Skipene får fire hovedmotorer/generatorer, delt i to separate maskinrom. Sammen med inndeling i vanntette skott og doble funksjoner av nødvendig utstyr, skal fartøyene skal kunne seile trygt hjem selv om det oppstår brann eller store vanninntrenginger.

Jan Mayen-klassen Lengde: 136,4 meter

Bredde: 21,4 meter

Dypgang: 6,2 meter

Deplasement: 9612 tonn

Stålvekt: 4.500 tonn

Fart: Min 22 knop

Sjøegenskaper: Trygt å utføre operasjoner t.o.m. Sjø 5

Isklasse: ICE-1A*F (Ekstreme isforhold, 1 meter is, kan til en viss grad klare seg uten isbryter)

Vinterisering: Winterized Polar (-30)

Framdrift: Dieselelektrisk

Utholdenhet: 8 uker uten forsyning

Kabinkapasitet: 100 personer

Hangarplass: 2 stk. NH90

Helidekkstyrke: Kan ta ned AW101-størrelse

To MOB-båter

Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Dermed stilles det strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopter-tilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet.

Prosjektleder Odd M. Nilsen i Forsvarsmateriell er veldig fornøyd med propulsjonsløsningen Vard kom fram til, forklarte han til Teknisk Ukeblad da vi besøkte verftet i fjor høst.

Opprinnelig var det designet med to akslinger og to propeller med vridbare blad. Vard foreslå to azimuth-propeller, en på hver side og en propell med aksling i midten, men fortsatt med vridbare blader.

– Det gir veldig gode manøvreringsegenskaper og unike egenskaper i is, sa Nilsen.

Helikopterspørsmålet

Mens Nordkapp-klassen har en lengde (LOA) på 105 meter, bredde på 14,6 meter og et deplasement på 3200 tonn, har Jan Mayen-klassen en lengde på 136,4 meter, bredde på 21,4 meter og et deplasement på 9612 tonn.

Jan Mayen-klassen har hangar for å kunne operere og vedlikeholde fregatt- og kystvakthelikopteret NH90 om bord, og dekket dimensjonert for å kunne lande med redningshelikopteret AW101. Fartøyene kan også levere drivstoff til disse mens de er i lufta, det som kalles «helicopter in flight refueling» (HIFR).

Kystvakten har et fjerde helikopterbærende fartøy i dag. Dette er KV Svalbard, som er 103,7 meter langt med et deplasement på 6375 tonn.

Men om Kystvakten skal fortsette å operere NH90 framover, er et åpent spørsmål:

Både fordi forsvarsministeren har signalisert at departementet på nytt vurderer å kansellere kontrakten med NH Industries, og at Forsvarsmateriell for tre måneder siden startet en markedsundersøkelse for å finne ut om det er mulig å leie inn sivile helikoptre for Kystvakten.