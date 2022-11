Et årelangt, tverrpolitisk dolkestøt

Støre-regjeringen er den første regjeringen i nyere tid som kutter i veibudsjettet i Norge. Konsekvensene er at flere dødsveier nå er satt på vent, deriblant E16 mellom Bergen og Voss. KNA har i flere runder påpekt at en utsettelse av veistrekningen, som har blitt kåret til Norges verste, setter liv og helse på spill – i uttrykkets mest bokstavelige betydning. Nå kommer lederne for noen av de mest samfunnskritiske offentlige institusjonene på banen med samme budskap.

– Bergen–Voss er en veldig viktig åre for beredskapsaktørene og viktig for helse, som jeg er ansvarlig for, sa administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til NRK Nyhetsmorgen mandag. Og Hansen får full støtte fra politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt og oberstløytnant og sjef for HV09, Christoffer Thomas Knutsen. Sistnevnte sa også at det for Forsvaret er viktig å prioritere ny E16:

– For å opprettholde vår hovedlogistikk-akse mellom Østlandet og Vestlandet er Bergen–Voss av avgjørende betydning. Vi ser absolutt behovet for at den aksen oppgraderes betydelig – det går rett og slett på beredskapen her på Vestlandet, sa oberstløytnanten.

Livsfarlig valg

– Når de offentlige etatene med ansvar for sikkerhet, beredskap, liv og helse engasjerer seg, vitner det om alvoret som er forbundet med saken, skriver Geir A. Mo i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Foto: Privat

I Statens vegvesens prioriteringsliste er E16 en av de fire på topp. Prosjektet er klare for politisk behandling, og med nødvendige budsjettbevilgninger vil byggestart kunne være i 2024. Med det foreslåtte kuttet i regjeringens statsbudsjett for neste år er oppstarten i det blå. Dette rammer trygghetsfølelsen og fremkommeligheten til folk som ferdes mellom øst og vest, noe som i seg selv er alvorlig.

Det som imidlertid er enda mer alvorlig, er at det med stor sannsynlighet vil koste menneskeliv. For det har vært hyppige, alvorlige ulykker på stamveien mellom Bergen og Voss – vi har nå passert 50 drepte og flere hundre skadde.

Nå må alvoret synke inn

La det ikke være tvil: Handlingslammelsen knyttet til E16 Bergen–Voss er et tverrpolitisk dolkestøt mot en hel landsdel, og det med stadig ynkeligere argumenter. For å sluttføre planleggingsarbeidet, trengtes bare 330 millioner kroner. Det utgjør 0,02 prosent av utgiftsdelen på neste års statsbudsjett og er lite inflasjonsdrivende.

Engasjementet for ny og mer trafikksikker vei mellom Bergen og Voss har lenge vært stort blant mange. Når de offentlige etatene med ansvar for sikkerhet, beredskap, liv og helse engasjerer seg, vitner det om alvoret som er forbundet med saken. Nå venter vi bare utålmodig på at alvoret skal synke inn over regjering og storting.