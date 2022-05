– Jeg mener gass må være del av den sjuende sanksjonspakken, men jeg er også realistisk. Jeg tror ikke det kommer der, sa Kallas da hun ankom dag to av EU-toppmøtet i Brussel.

Kallas sier hun ble positivt overrasket over at EU-landene klarte å komme til enighet om et importforbud mot russisk olje sent mandag kveld. I tråd med kravene fra Ungarn ble det gitt et midlertidig unntak for olje fraktet i rør.

Også gass ble kort diskutert på gårsdagens møte, forteller Kallas.

– Gass er selvfølgelig mye vanskeligere enn olje. Neste runde med sanksjoner blir vanskelig, sa hun.

Kallas advarer om at sanksjonene etter hvert vil merkes også utenfor Russland. Mandag kom nyheten om at russiske Gazprom kutter gassleveransene til Nederland.

– Bekymringen er at Russland skrur av ikke bare for Nederland, men også Danmark. Kanskje er det sånn at Russland selv vil sanksjonere gass, sa Kallas.