Erna Solberg åpnet senter for oppdrettslaks i Oslo

Onsdag åpnet hun et laksesenter i en tidligere sushirestaurant på Tjuvholmen i Oslo. På senteret kan besøkende få se mer om laksens livssyklus og hvordan et moderne oppdrettsanlegg drives.

Dessuten er det restaurant, der hovedingrediensen naturligvis er laks. Senteret har alt vært i sving siden i høst og har tatt imot over 5.000 besøkende.

– Det er veldig flott at de har det her, hvor folk har lenger avstand til fiskeoppdrett enn det man har langs kysten. Så er det jo fint at det kombineres i en hipp og kul innpakning, sier Solberg til NTB.

Det er Fiskeridirektoratet som har tildelt selskapet Lax Expo en konsesjon til å drive opplysningsvirksomhet på denne måten i Oslo. Bak Lax Expo står blant annet oppdrettsselskapet Nova Sea, som har base på Helgeland.

Solberg forteller at hun hører utdaterte påstander om norsk laksehold, for eksempel om antibiotikabruk, når hun er i utlandet. Da forteller hun om hvordan fisken nå blir vaksinert.

Samtidig er hun klar på at næringen fortsatt trenger å forbedre seg.

– Man skal slåss for å få næringen mest mulig bærekraftig og med færrest mulig sykdommer, sier hun.