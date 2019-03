Erna har rett: Teknologi-Norge trenger flere kvinner. Det gjelder også TU

Det er en uke siden i dag – at Abelia og kvinnenettverket Oda slapp sin liste over 50 spennende kvinneprofiler innen teknologi. Utmerkelsen er blitt en tradisjon på 8. mars. En hendelse som trekker stadig flere interessenter og nominerte.

Opplegget og listen med de 50 navnene har blitt viktig – fordi vi trenger påfyll av kvinner i teknologisektoren. Kvinneandelen er fortsatt for lav, spesielt innen privat sektor. Vi må derfor gjøre ekstraordinære tiltak for å øke kvinneandelen. Ganske enkelt fordi teknologimiljøene skal lage løsninger for hele befolkningen – og fordi det lønner seg med mangfold.

Årets markering hadde 300 på venteliste, som ikke fikk slippe inn i lokalet. Og en nysgjerrig mann ble sågar kastet ut før vi fikk komme i gang. De utkårede som slapp inn, fikk en stjerneopptreden fra selveste statsministeren. Erna Solberg hilste de fremmøtte på vist vis. Klok, betraktningsfull og med snert – som alltid.

Hun snakket om at vi må bruke alle ressursene. Og få med alle perspektivene. At det er en utfordring at kvinner fortsatt er underrepresentert. Spesielt med tanke på de store utfordringene vi skal løse fremover.

– Det gjelder Norges konkurranseevne. Det er for lavt når bare 29 prosent av søkerne til teknologi og realfag er kvinner. Når det er 60 prosent kvinneandel ellers på våre universiteter. Derfor er denne kåringen viktig. Dere er viktige rollemodeller som må synliggjøres, sa hun.

Det er bare å tiltre. Alt hun sa hang på greip. Hun delte også ut et leggspark til oss i TU. Kanskje fordi vi var så lett synlige der vi satt på første rad.

– TU har en jobb å gjøre der. Flere kvinner må lese TU, la hun til. Og salen lo. Vi også. For hun har helt rett.

Men vi har da tross alt noe å vise til. For vi har vært bevisste på at vi må nå ut bredere, og rekruttere et større mangfold lesere. Helt i tråd med intensjonene i arrangementet hos Abelia 8. mars. Og selv om vi har et stykke igjen, har vi flyttet oss:

I 2013 hadde vi 15 prosent kvinnelig leserandel på TU.no. Nå er andelen 25 prosent. Vi får det til ved å være bevisst med stoffet vi velger, hvordan vi presenterer det og ved å finne flere kvinnelige kilder.

I tillegg – og ikke minst – har vi vært tydelige på at vi ønsker å rekruttere flere kvinner til redaksjonen. I redaksjonen til TU.no er det nå snaut en tredjedel kvinner. Halvparten av våre kvinnelige journalister er ansatt siste år. Fordi vi satser og har hatt ressurser til å vokse, har vi hatt et spesielt fokus på å øke mangfoldet.

Vi ser dessuten på innholdet vårt som alment. Det er ikke lenger slik at stoff om teknologi er forbeholdt spesielle lesergrupper. Situasjonen i dag er at selv "vanlige mennesker" er interessert i og diskuterer teknologi heftig på jobb, hjemme og i sosiale lag. Det gjelder kvinner som menn. Denne utviklingen er noe som opptar oss - og som gjør at vår leserskare stadig breddes ut. Blant abonnentene på vårt almenne digitale tilbud, TU Ekstra, ser vi en stor økning blant spesielt beslutningstakere fra offentlig forvaltning. Både kvinner og menn.

Når det er sagt, er mye fortsatt ugjort. Også hos oss. Og vi tror arbeidet som gjøres av Abelia og Oda er en langsiktig kraft som kan virke også for oss. For når det blir flere kvinner innen teknologi, vil vi også få et mer mangfoldig lesermarked der ute.

Det er en av grunnene – men ikke den eneste – til at vi har takket ja til å bli med i juryen som årlig presenterer de 50 teknologikvinnene 8. mars.