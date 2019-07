Erik Solheim skal gjøre Kinas gigantprosjekt grønnere

Solheim (64) trakk seg som FNs miljøsjef i fjor etter en internrapport om reisevirksomheten hans.

Med base i Washington, D.C. og miljøtenketanken World Resources Institute (WRI) skal han nå spille en sentral rolle i den globale koalisjonen for å gjøre Kinas «Ett belte, en vei»-prosjekt grønnere, skriver Dagens Næringsliv. Den gigantiske infrastrukturplanen har enorme ringvirkninger både for økonomisk utvikling, miljø og Kinas innflytelse verden over.

– Dette er et prosjekt som 120 land er med på helt frivillig. Det er egentlig likegyldig om folk liker det eller ikke. Jeg greier ikke å se mer negativt på kinesiske investeringer enn vestlige, sier Solheim til avisen.

– Lite handling i FN

Solheim erkjenner at mye av arbeidet i FN var mest snakk og lite handling.

– Jeg ble litt desillusjonert. Det var for lite oppmerksomhet på verden utenfor FN, på politikk og næringsliv. FN trenger grunnleggende reformer for å bidra til grønnere klode, sier Solheim.

Han vil fortsatt bruke fly, sier han.

– Jeg skal gjøre alt hva jeg kan for å bruke videokonferanser og epost, men det er ingen annen måte å forandre verden på enn å fly en del, sier Solheim.

Solheim har nå en rekke nye arbeidsgivere ved siden av jobben som sjefrådgiver i WRI. Han er direktør i Plastic REVolution Foundation , spesialrådgiver i Noref , bærekraftsrådgiver i RGE/April , styreleder i Afroz Shah Foundation og styreleder i Treelion sammen med Wang Wenbiao.