Er du klar for å klippe eller sage grenene? Vi har testet flere modeller

Trenger du å få skikk på grønnsværet rundt hus og hytte? Den enkleste og billigste måten er å bruke en grensaks. Slike kommer i enhånds og tohånds utgaver, men er begrenset av hvor sterk du er i klypa, selv om en tohånds kan kappe av temmelig grove greiner.

Men det finnes også morsommere og elektrifiserte verktøy. Vi har sett på noen veldig ulike varianter, som får has på de tykke trefibrene. Alternativene er et par mikromotorsager, en variant av en bajonettsag og en motordrevet enhånds grensaks.

En utfordring når man kapper grener er at de beveger seg når man sager frem og tilbake. En vanlig bajonettsag får ikke tak i slike grener og må ha en mekanisme som holder dem i ro. En kjedesag trekker grena mot seg og har ikke slike problemer, og en saks klipper fra begge sider.

Minimotorsag

Stihl har nettopp lansert en variant av en minimotorsag – GTA 26 – som kan holdes med enten en eller to hender. Det er en krympet og forenklet variant av sine storebrødre, med et kort 10 cm sverd. Det er lengre enn grenene den er beregnet på, men det handler om belastning. Er du lett på hånden, klarer den tykke grener, men den stopper om du presser for hardt.

Vi er imponert over hvor lett det er å få has på tykke grener med denne saga. Kraftkilden er et batteri på 2,6 Ah som sitter i skjeftet, og det holder lenge. Stihl skal ha ros for at de oppgir en spenning på 10,8 volt, mens konkurrenten brysker seg med å kalle tilsvarende for 12 volt.

Saga har ikke kjedesmøring. I stedet følger det med en liten flaske kjedeolje du skal smøre med av og til. Det er greit nok for slik bruk. Kjedet er beskyttet under et fjærbelastet deksel, som gjør at man ikke skader seg om man skulle glippe til med den ene hånden fra oversiden. Dekselet feller seg pent opp under saging.

Dette er et produkt vi virkelig falt for. Rett og slett veldig praktisk, og med en god indikator for batteristrøm. Prisen er 1490 kroner, med batteri og lader i en tekstileske.

Mikromotorsag

Bosch har laget en slags mikromotorsag; EasyCut 12. Den ser nærmest ut som en stikksag, men i stedet for et sagblad har den et mikrosverd med et mikrokjede. Dette er en sag man kan bruke til mye mer, men den egner seg godt til små grener også. Den er ikke like potent som saga til Stihl, men veldig allsidig, og den får av tykke grener om du gir den nok tid.

Akkurat som på en stikksag er «sagbladene», altså sverdet påmontert kjede, utbyttbart.

Sagen bruker grønn Bosch sine standard 12 volt (10,8 volt) batterier. EasyCut 12 koster 1270 kroner med et 2,5 Ah batteri, eller 910 kroner om du har batteri fra før til andre Bosch-verktøy.

Servohagesaks

Bosch lager også en hagesaks med servomotor. EasyPrune er kanskje det enkleste verktøyet av alle. Den gjør at alle kan klippe av grener de ellers ikke ville klart. Den er oppgitt til å kunne klippe inntil 25 mm grener, men det kommer an på hvor hard veden er. Vi testet den både på ferske og tørre grener, og på ferske går det.

Vi er imponert over dimensjonene på saksen. Den er ikke mye større enn en vanlig hagesaks, men her er det et 3,6 volt ladbart batteri og en servomotor. På lette klipp virker den som en vanlig saks, men blir det det minste tungt, så får du hjelp av servoen. Genialt, men bare inntil en viss tykkelse. Pris for saks og microUSB-lader er 1005 kroner.

Bajonettsag

Ryobi har en liten bajonettsag med grenholder. Uten den hadde den ikke hatt en sjanse. Når du skal sage over en gren trekker du grenholderen ut og over grena. Da holder den grena i ro når bladet går frem og tilbake. Eller sånn noenlunde i ro, da. Ryobis 18 volts grensag, RY18PSA, er temmelig kraftig – og selv grenholderen klarer ikke jobben perfekt. Den er ikke like effektiv som de andre. På den andre siden har du en bajonettsag som kan sage over stålrør om du bytter til metallblader. Pris uten batteri er rundt 1200 kroner.

Som alltid er det slik at når folk har kjøpt inn en verktøyserie med produsentens batterier, så fanger bordet litt.

Den er ikke like effektiv som motorsaga til Stihl, men så er det dette med batterier da. Svært mange har verktøy fra Ryobis 18 volt-serie, og det gjør det enkelt og rimelig å kjøpe nye verktøy.

Konklusjon

Stihls minimotorsag er uten tvil den beste sagen i testen om du har tykke grener i sikte. I klassen tynnere grener er EasyCut 12 uovertruffen. Men vær oppmerksom på begrensingen. Her må du ut med håndsaga om grenene blir for tykke.