Equinors teknologidirektør slutter

Equinor melder tirsdag morgen at Carri Lockhart, konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon (TD), har besluttet å forlate Equinor for å returnere til USA. Lockhart ble en del av konsernledelsen i Equinor 1. juni 2021.

– Jeg vil takke Carri for hennes bidrag i konsernledelsen, hennes innsats for å etablere forretningsområdet TDI og hennes engasjement for å utvikle Equinors teknologiagenda. Jeg ønsker henne alt godt i framtiden, sier konsernsjef Anders Opedal i en melding.

Lockhart trer ut av konsernledelsen 22. mars og være tilgjengelig for selskapet for å sikre en god overlevering frem til 30. juni, heter det i meldingen.

Startet som reservoaringeniør

Lockhart har tidligere blant annet uttalt seg om Equinors investering i teknologi for fusjonsenergi.

Hun er utdannet ingeniør (Bachelor of Science) i petroleumsteknologi fra Montana College of Mineral Science and Technology i USA. Karrieren startet hun som reservoaringeniør i Marathon Oil i Anchorage i Alaska.

Hun begynte i Equinor i 2016 og har hatt flere ledende roller i Norge og USA før hun ble en del av konsernledelsen. Lockhart har blant annet vært direktør for Equinors offshorevirksomhet i USA.

Tidligere i mars meldte Finansavisen at Lockhart var én av fem i Equinorledelsen med millionkompensasjon – i dollar – i 2021. Da ble hun kompensert med nesten 1,2 millioner dollar.

Direktør Elisabeth Birkeland Kvalheim er utnevnt som fungerende konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon, med virkning fra tirsdag.

Equinor melder videre at prosessen med å utnevne den nye konserndirektøren for teknologi, digitalisering og innovasjon er igangsatt og vil bli kommunisert når den er avsluttet.