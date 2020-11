Equinor vurderer rund flyter og kraft fra land på Wisting-feltet

Equinor melder i dag at de har tildelt kontrakter for konseptstudier, i arbeidet med å modne fram prosjektet mot et endelig konseptvalg for det 440 millioner fat store oljefeltet.

Løsningen de ser på er et rundt, flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO), slik som på Goliat-feltet.

Equinor skriver også at de har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslippene fra virksomheten på norsk sokkel. Derfor vil elektrifisering vurderes som et mulig alternativ for å redusere utslippene fra feltet.

– Prosjektet vil studere en kraft fra land-løsning i tilknytning til sirkulær FPSO i det videre arbeidet, sier Trond Bokn, fungerende direktør for prosjektutvikling i Equinor, i meldingen.

Dersom Wisting-feltet blir realisert, blir det den nordligste utbyggingen på norsk sokkel – på 73 grader nord.

Sirkulær FPSO

– Wisting er et betydelig oljefelt i Barentshavet og vi jobber godt sammen med partnerne i arbeidet med å modne prosjektet videre.

Den sirkulære Goliat-plattformen ligger også i Barentshavet. Foto: Eirik Helland Urke

– På grunnlag av dette arbeidet, har lisenspartnerne besluttet å studere videre et flytende produksjonsanlegg basert på en sirkulær FPSO-løsning (flytende produksjons- og lagerskip). Det er imidlertid fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan ta et endelig konseptvalg andre kvartal 2021, sier Bokn.

Følgende leverandører er tildelt kontrakter i forbindelse med oppstart av Wisting konseptstudier:

FPSO: Aker Solutions, KBR Ltd., Sevan SSP og Aibel

SURF (Subsea produksjon og prosesseringsutstyr, kontrollkabel, stigerør, brønnstrømsrør og gass eksportrør): Aker Solutions, TechnipFMC, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design og Kongsberg Maritime

En investeringsbeslutning for Wisting er planlagt i slutten av 2022.

Langt fra land

Wisting-feltet ligger hele 310 kilometer fra land. Det innebærer en rekker ekstra utfordringer med tanke på kulde og mørke, men også for logistikk og sikkerhet, fordi det er så lite annen infrastruktur og aktivitet i området.

I tillegg vil det være ekstra utfordrende å få til en kraft fra land-løsning for feltet. En vekselstrømkabel vil få problemer med det som kalles reaktiv effekt, som blir forsterket over avstand.

En likestrømskabel krever at strømmen blir konvertert fra vekselstrøm før den sendes ut i kabelen og deretter tilbake igjen til vekselstrøm når den kommer frem til installasjonen offshore. Det krever både dyrt og tungt utstyr offshore.

Goliat er det feltet i produksjon som i dag den lengste vekselstrømskabelen på norsk sokkel, på 112 kilometer. Når Martin Linge til slutt kommer i drift, strekkes strikken 50 kilometer lenger, med en elektrifiseringskabel som strekker seg 163 kilometer fra Kollnes i Hordaland til olje- og gassfeltet i nordvestre del av Nordsjøen.