– Det er hinsides all fornuft å legge ned gasskraftverket på Mongstad når Norge har skyhøye strømpriser og vi står i fare for å få strømrasjonering, sier Listhaug til NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har varslet at det kan være behov for strømrasjonering neste vår.

Årsaken er lite vann i magasinene og derfor manko på kraft, samt at det er energimangel i Europa som følge av krigen i Ukraina.

– Et paradoks

– Nå må regjeringen gripe inn sporenstreks, og driften av gasskraftverket videreføres som både Statnett og lokalt næringsliv ber om, sier Frp-lederen.

Det er et paradoks at gasskraftverket på Mongstad legges ned like før en varslet energikrise, mener daglig leder Baste Tveito i Nordhordland næringslag.

Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, ber regjeringen lytte til lokale næringslivstopper på Monstad og beholde Equinor-gasskraftverket. Foto: Javad Parsa/NTB

– Timingen kunne knapt vært mer elendig. Her må det gå an å tenke nytt, sier han til Avisa Nordhordland.

Ber regjeringen handle

I juni ba Statnett derfor Equinor om å beholde gasskraftverket på Mongstad. Men Equinor sier at de vil legge ned anlegget fordi det er for dyrt å holde det i beredskap.

Næringslagslederen har fått med seg fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland og Bergen næringsråd på et initiativ til å be regjeringen om å vurdere saken på nytt.

– Statsråden har varslet mulig strømrasjonering til vinteren. At Equinor på samme tid demonterer gasskraftverket er jo spesielt. Vi tar nå et felles initiativ for å be regjeringen gjøre noe. Vi ber statsråden sette seg inn i dette, og se på hva som kan gjøres, sier Askeland.

– Her har regjeringen mulighet til å endelig vise handlekraft. Jeg forventer at de svarer Vestland og Bergen Næringsråd at de skal raskt skal finne en løsning for å fortsette driften, sier Listhaug.