Equinor vil bygge strømkabel på 340 kilometer til nytt felt i Barentshavet

Strømkabelen til Wisting-feltet vil bli rundt 340 kilometer lang dersom den bygges.

Tirsdag ble en ny konsekvensutredning av prosjektet lagt fram. I utredningen er det beregnet at norsk andel av vare- og tjenesteleveranser til utbyggingen av feltet vil være mer enn 35 milliarder kroner og utgjøre minimum 50 prosent av totale investeringer.

500 millioner fat

Det vil også være store ringvirkninger i driftsfasen, og det er estimert at norsk andel av driftskostnadene vil beløpe seg til om lag 1,7 milliarder kroner i året over 30 år, som er forventet levetid for feltet.

Det er planlagt at både forsyningsbasen og helikopterbasen skal legges til Hammerfest, mens funksjoner knyttet til administrativ drift og øvrige faglige funksjoner lokaliseres i Harstad.

Equinor vil sammen med partnerne Lundin Energy, Petoro og INPEX Idemitsu bestemme seg mot slutten av året om hvorvidt de skal bygge ut Wisting-feltet, der det er funnet olje tilsvarende i underkant av 500 millioner fat.

Wisting-feltet ligger i Barentshavet, 310 kilometer fra land. Illustrasjon: Equinor

Krisepakke

Wisting-feltet ligger 310 kilometer utenfor kysten av Finmark – på 73 grader nord. Dersom Wisting-feltet blir realisert, blir det den nordligste utbyggingen på norsk sokkel.

Equinor, og tidligere operatør OMV, har jobbet i mange år for å finne løsninger som gjør det lønnsomt å utvinne oljen herfra. Krisepakken til oljeindustrien ble utløsende for at selskapet valgte å gå videre med prosjektet.

Det har de fått kritikk for, blant annet av Miljødirektoratet, som mener Equinor fremskynder Wisting for å dra nytte av de midlertidige skatteendringene – og har samtidig advart mot hastverk fra Equinor sin side.

Det fikk tidligere olje- og energiminister, Tord Lien, til å reagere, som på sin side mente at «Miljødirektoratet kan ta seg en bolle». Den daværende opposisjonen trakk derimot frem at Miljødirektoratets oppgave ikke er å være en heiagjeng.