Equinor vil bruke 4 prosent av egne penger på grønn industri

Planen hviler på fire bein: Redusere utslipp og kostnader i olje- og gassproduksjonen, satse enda tyngre på havvind, skape et marked for hydrogen, og tilby transport og lagring av CO 2 , skriver VG.

– Vår ambisjon er å nå netto null i utslipp i 2050, og å bli et ledende selskap i det grønne skiftet. Det klarer vi ikke alene, sier Equinor-sjef Anders Opedal til avisen.

Strategien vil kreve investeringer på 350 milliarder kroner til sammen over ti år. Men Equinor selv vil bare legge 100 milliarder kroner i potten, ifølge Opedal.

Det gir en egeninnsats på 10 milliarder kroner i året, mens andre aktører skal spytte inn 70 prosent. Opedal vil sende en stor del av regningen videre til skattebetalerne.

Til sammenlikning hadde Equinor i fjor samlede inntekter på 262 milliarder kroner, ifølge tjenesten Regnskapstall. Investeringsopplegget som skisseres i VG tilsier altså at Equinor vil bruke 4 prosent av egne inntekter på grønne investeringer.

– Vi ønsker å være et relevant selskap også i fremtiden, når verden går mot netto null utslipp, sier han til VG.