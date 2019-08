Equinor tapte rettssak om eiendomsskatt for rørledning

Equinor ville betale mindre eiendomsskatt for en rørledning som går gjennom Karmøy og Tysvær kommuner, men tapte i Haugaland tingrett, skriver NRK.

Det var Equinor som gikk til sak mot Karmøy kommune. Selskapet mente de skulle betale mindre i eiendomsskatt til kommunen for Sleipner-anlegget, som går gjennom Karmøy og Tysvær.

Begrunnelsen var at anlegget ikke går for full kapasitet, og at det er blitt dyrere å vedlikeholde rørene. I tingretten tapte imidlertid Equinor på alle punkter og ble dømt til å betale saksomkostninger, ifølge kanalen.

Den ferske dommen betyr at Equinor fremdeles må betale rundt 2,5 millioner kroner og 1 million kroner i eiendomsskatt i året til henholdsvis Karmøy kommune og Tysvær kommune.

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy kommune sier til NRK at dommen har stor prinsippiell betydning for kommuner i Norge som huser mottaksanlegg og gass- og oljerørledningsanlegg.

Equinor har foreløpig ikke tatt noen beslutning om de vil anke dommen. Ankefristen utløper i september.