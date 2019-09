Equinor starter opp Johan Sverdrup-feltet tidligere enn planlagt

Equinor og partnerne Aker BP, Petoro og Total melder torsdag morgen at Johan Sverdrup-feltet vil være klart til oppstart tidligere enn det som var målet.

Planen var å starte opp i november i år, men nå skal gigantprosjektet i Nordsjøen være klart for å starte oljeoproduksjonen én måned tidligere – i oktober.

– På denne tiden i fjor framskyndet vi den forventede produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019. Når vi nå går inn i den siste etappen av prosjektet, mener vi at det er mulig å starte produksjonen inntil én måned tidligere, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i meldingen.

Tidligere denne uken ga også Oljedirektoratet sitt klarsignal til at Johan Sverdrup-feltet kan starte opp.

Fullfører testing

Johan Sverdrup-prosjektet arbeider nå med å fullføre testingen av utstyret og systemene som kreves for at hele feltsenteret, fire plattformer og tre gangbroer samt tilhørende moduler, skal fungere og yte som én installasjon.

Dersom all testing fullføres uten å identifisere utfordringer knyttet til kritisk utstyr, bør produksjonen kunne starte i løpet av oktober.

– Ut ifra det gjenværende arbeidsomfanget vi kjenner til, blir vi stadig sikrere på at vi snart kan starte produksjonen fra Johan Sverdrup. Med tanke på størrelsen på felt-utbyggingen vil det imidlertid alltid være fare for at vi i den siste testfasen kan støte på uforutsette problemstillinger som forlenger oppstartperioden. Til syvende og sist vil vi bare starte produksjonen når det er trygt og tilrådelig å gjøre det, understreker Opedal.

Driftskostnader på under 2 dollar fatet

Equinor melder i tillegg at de har oppdatert driftskostnadene og at de har sterke kontantstrømestimater for det første produksjonsåret av feltet.

Når produksjonen fra første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen når platåproduksjon som planlagt i løpet av sommeren 2020, forventer Equinor at driftskostnadene vil være på under 2 dollar per fat.

Operatøren forventer også en kontantstrøm fra driften på rundt 50 dollar per fat i 2020, basert på en reell oljepris på 70 dollar per fat, noe som delvis skyldes fasereguleringen av skattebetalinger i opptrappingsfasen.