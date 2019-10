Equinor skal bruke selvgående trådløs undervannsdrone i Norskehavet

Equinor skal ta i bruk helt ny teknologi på Njord-feltet i Norskehavet.

Undervannsdronen Hydrone-R skal etter planen få rollen som en selvgående vaktmester på feltet. Dronen er forventet å være ferdig utviklet tidlig i 2020.

En annen fjernstyrt undervannsfarkost med navn Hydrone-W, som er forventet klar i 2021, skal brukes til tyngre intervensjonsarbeid på feltet.

Det ble klart etter at Equinor på vegne av Njord-lisensen tildelte en kontrakt til Saipem.

– Stort skritt inn i framtiden

Teknologi-topp Anders Opedal i Equinor omtaler kontrakten som historisk.

– Det er første gang det blir underskrevet en kontrakt for bruk av avanserte, trådløse dronetjenester. Vi er glade for å få på plass en avtale som vil ta undervannsteknologien et stort skritt inn i framtiden. Equinor ønsker å være med på å forme utviklingen av denne typen teknologi, noe denne kontrakten understreker, sier Opedal i en melding fra selskapet.

Han er er konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i selskapet.

Tjenestene fra Saipem skal tas i bruk når Njord-feltet starter produksjonen igjen i 2020.

Verdien på den faste delen er oppgitt til omtrent 40 millioner euro, nær 400 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.

Selvgående i månedsvis

Hydrone-R blir omtalt som en undervannsintervensjonsdrone, mens Hydrone-W blir omtalt som en helelektrisk, fjernstyrt arbeidsklasseundervannsfarkost.

Dronen Hydrone-R skal være selvgående under Njord-plattformene i månedsvis mellom vedlikehold.

Hydrone-R skal kunne forflytte seg over større avstander under vann. Den vil kunne manøvrere seg bort til naboinstallasjonen Hyme 20 kilometer unna for å gjøre intervensjonsarbeid.

Hydrone-W skal være koblet opp som en ROV og styres fra plattformen eller fra land.

Begge undervannsfarkostene er elektriske og kan brukes uten støtte fra fartøy på overflaten. Equinor skriver at bruk av teknologien vil redusere karbonutslipp og gi raskere responstid. Operasjonene blir heller ikke avhengige av været, ifølge Equinor.

– Det blir utrolig spennende å være første felt som tar denne teknologien i bruk. Det at personell kan planlegge og gjennomføre operasjoner fra land i stedet for å bli fløyet offshore, gjør at vi kan ta denne banebrytende teknologien i bruk samtidig som vi reduserer kostnadene våre, sier Olav A. Godø, produksjonssjef for Njord i meldingen.

På havbunnen skal det plasseres en dockingstasjon for dataoverføring og induksjonslading av undervannsdronen. Denne er utviklet av Equinor.