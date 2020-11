Equinor skal bli klimanøytrale innen 2050 – og regner også med forbruket av energien

På samme dag som Anders Opedal overtar som konsernsjef i Equinor, annonserer selskapet en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen skal da omfatte utslipp både fra produksjon – og forbruk av energi.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet. Vi vil i månedene fremover oppdatere vår strategi for å skape verdier for våre aksjonærer og realisere ambisjonen om klimanøytralitet, sier Anders Opedal i en melding.

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og å redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050. Nå skal altså også forbruket av energien med i regnskapet.

Betydelig satsing på fornybar energi og et marked for karbonfangst og -lagring vil være nødvendig for å nå målet.

Nedgang i oljeproduksjon fra 2030

Equinor forventer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst for olje og gass på rundt tre prosent fra 2019 til 2026.

– Selskapet er godt posisjonert med eiendeler i verdensklasse i attraktive områder globalt og med et stort verdiskapingspotensial. Gjennom prioritering og finansiell disiplin vil selskapet fortsette å optimalisere porteføljen, opplyser selskapet.

Equinors planer for produksjon, utvikling og leteaktivitet på norsk sokkel ligger fast. Selskapet forbereder seg på en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Det understrekes at verdiskaping, ikke produksjonsvolum, vil være styrende for Equinors beslutninger.

På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag.

Fornybart og CCS

For å oppnå klimanøytralitet vil fornybar energi og karbonfangst og -lagring være viktig. Equinor har allerede satt ambisjoner om lønnsom vekst innen fornybar energi og forventer å oppnå en produksjonskapasitet på 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035.

Selskapet vil satse på havvind, og opplyser at de planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert lønnsom vekst.

Equinor vil i tillegg etablere fornybar energi som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021.

For å oppnå ambisjonen om klimanøytralitet er det dessuten nødvendig med et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen, skriver selskapet.

– Med kompetanse fra olje og gass er Equinor godt posisjonert for å utvikle lavkarbonteknologier og etablere klimanøytrale verdikjeder. Equinor er allerede ledende i utviklingen av denne industrien gjennom prosjekter som Northern Lights, med mål om å lagre CO 2 -fra industrielle anlegg i Europa.

Selskapet legger også til grunn at en økende andel av olje og gass vil bli brukt til petrokjemiske produkter frem mot 2050.

Kategori 3-utslipp

Equinor forventer å presentere en oppdatert strategi på sin kapitalmarkedsdag i juni 2021.

Ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050 omfatter kategori 1 og 2-klimagassutslipp (Equinor operatør 100 prosent) og kategori 3-klimagassutslipp (bruk av produkter, Equinors andel).