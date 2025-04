– Vi investerte i Empire Wind etter å ha fått alle nødvendige godkjenninger. Ordren om å stanse arbeidet nå er en ekstraordinær situasjon og er etter vår mening rettsstridig, sier konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

Onsdag la selskapet fram kvartalsrapporten for første kvartal.

Havvind-stansen kan føre til store økonomiske konsekvenser for Equinor. Blir stansen permanent, kan selskapet potensielt tape 4–6 milliarder dollar, anslår analytikere ifølge E24.

– Dette er et spørsmål om rettigheter og forpliktelser gitt i henhold til lovlig utstedte myndighetstillatelser, og sikkerheten for investeringer basert på gyldige godkjenninger. Vi søker å ha direkte dialog med den amerikanske administrasjonen for å klargjøre saken og vurderer våre juridiske alternativer, fortsetter Opedal.

Tydelig motstander

Empire Wind 1, som etter planen skal være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island, og prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.

President Donald Trump har vært en tydelig motstander av havvind, og allerede på innsettelsesdagen 20. januar signerte han en ordre om frys i nye tillatelser.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har ifølge regjeringen møtt Trumps økonomiske rådgiver Kevin Hassett om Empire Wind-stansen

Bedre enn ventet

I første kvartal i fjor fikk Equinor et justert resultat før skatt på 7,5 milliarder dollar.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 8,5 milliarder dollar i første kvartal, ifølge et gjennomsnitt av 20 estimater som Equinor selv har samlet inn.

Resultatene er drevet av solid gassproduksjon og høyere gasspriser, ifølge selskapet.

Betaler utbytte

Det rapporterte driftsresultatet var 8,87 milliarder dollar, og resultatet for perioden endte på 2,63 milliarder dollar. Det justerte resultatet var 1,79 milliarder, som ga et justert resultat per aksje på 0,66 dollar.

Selskapet betaler et kontantutbytte på 0,37 dollar per aksje, som er i tråd med det som tidligere er kommunisert.

Equinor opererer med et justert resultat som de mener luker ut støy og engangseffekter, og som ifølge selskapet gir et bedre bilde av den underliggende driften i selskapet enn resultatet etter skatt, som kan svinge mye fra kvartal til kvartal.

God drift

– Equinor leverer sterke finansielle resultater i første kvartal. Jeg er glad for å se god drift og en solid produksjon hvor vi drar nytte av høyere gasspriser. Med usikkerheten i markedene er Equinors hovedmål å levere sikker, stabil og kostnadseffektiv drift og være et robust selskap med en sterk balanse, sier konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,123 millioner fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, ned fra 2,164 millioner i samme kvartal i fjor.

Selskapet fikk mindre for oljen sin enn på samme tid enn i fjor, mens gassprisen økte.

Samlet kraftproduksjon fra fornybarporteføljen var 0,76 TWh, på nivå med samme periode i fjor.