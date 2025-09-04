NYT: Det hvite hus vil ha fortgang i kampen mot vindkraft

Arbeidet ledes av Susie Wiles, stabssjef i Det hvite hus, og Stephen Miller, en høytstående rådgiver i Det hvite hus, ifølge to anonyme kilder som The New York Times har snakket med.

En håndfull etater som vanligvis har lite med vindkraft å gjøre, er angivelig involvert. Helse- og sosialdepartementet undersøker om vindturbiner gir fra seg skadelige elektromagnetiske felt, mens forsvarsdepartementet vurderer konsekvenser for nasjonal sikkerhet, ifølge avisens kilder.

President Trump har kritisert vindkraft for å være stygg, dyr og ineffektiv.

I slutten av august beordret Trump-administrasjonen byggestans i Revolution Wind, en havvindpark som er 80 prosent ferdigstilt. Danske Ørsted står bak prosjektet utenfor kysten av Rhode Island og planen var at det skulle igangsettes tidligst neste år.

Equinors Empire Wind-prosjekt fikk samme type stoppordre i påsken. Ifølge DN måtte det 500 møter og telefoner til for å få Trump og hans folk til å snu i Empire Wind-saken. Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) var involvert i prosessen.