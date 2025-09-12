Sannhetens time for flytende havvind

35 milliarder kroner. Det er statsstøtten Stortinget har satt av til flytende havvind utenfor Utsira. Men er det nok?

Ti aktører har allerede trukket seg (se liste i faktaboks), fordi de mener risikoen er for stor. Søknadsfristen går ut mandag. Hvis ingen søker, blir prestisjeprosjektet trolig lagt på is i all overskuelig fremtid.

Selv om partiene som støtter havvindsatsingen har flertall, treffer det mildt sagt ikke tidsånden å øke støttebeløpet nå. Frp kom ikke i regjering, men korstoget deres mot grønne subsidier påvirker likevel de andre partiene.

Ikke et energiprosjekt

For de 35 milliardene forventer man å få cirka 500 megawatt strøm inn til land på Karmøy. Likevel er ikke Utsira Nord først og fremst et energiprosjekt – da hadde det vært billigere å bygge ut mer bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø.

Håpet er at flytende havvind skal bli en ny industri hvor Norge kan bruke sin offshore-kompetanse.

Så hvis selskapene skal ta risikoen med Utsira Nord, bør de ha tro på at flytende havvind kan bli en lønnsom teknologi senere. Men da Shell/Lyse/Eviny trakk seg, skrev de at prosjektet innebærer for stor risiko – både med tanke på økonomi og industriell modenhet.

Mulige søkere: Equinor og Vårgrønn

Deep Wind Offshore og EdF

EnBW

Å Energi (NB! Partner Corio Generation har trukket seg fra prosjektet, og Å Energi oppfyller ikke kravene for å delta i utlysningen) Disse har trukket seg: Magnora Offshore Wind

Ørsted, Hafslund og Fred. Olsen Seawind

Havfram, RWE og NTE

Statkraft, Mainstream Renewable Power og Ocean Winds

Shell, Eviny og Lyse

Parkwind, Copenhagen Infratructure Partners, Norsea, Varanger Kraft og Hammerfest Energi

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind

Seagust og Vattenfall

Corio Generation (trakk seg fra partnerskap med Å Energi)

RES Fornybar Norge og Zephyr

Source Galileo Norge, Odfjell Oceanwind, Ingka Investments og Kansai Electric Power Kilde: Energi Watch Vis mer

Det skriver de til tross for at flytende turbiner har vært en slags hellig gral for Norge i over 20 år. Og til tross for at verdens største flytende havvindprosjekt ligger i Norge: Hywind Tampen på 88 MW.

– En gratis opsjon

Den største X-faktoren er Equinor. De har både pengene og erfaringen som kreves. I tillegg til nevnte Hywind Tampen har de også Hywind Scotland. Dessuten er Equinor en svært stor kraftforbruker på Sørvestlandet og kan inngå store kraftkontrakter med seg selv.

Dessuten er de 70 prosent statlig eid. Det kan føre med seg visse forventninger.

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier tror at Equinor vil søke.

– Det er en gratis opsjon, sier Olaisen til Energiwatch.

Han peker på at Equinor ikke inngår store forpliktelser ved å søke. Vinnerne vil ha to år på seg til å sende konsesjonssøknad og stille bankgaranti. Det er først da bruddgebyret på to milliarder kroner inntreffer.

Mye annet å gjøre

Det som taler imot en søknad fra Equinor, er at de nylig har lagt ned sin fornybaravdeling og kuttet 250 årsverk. Kilder i selskapet peker på begrenset kapasitet til å ta på seg nye havvindprosjekter nå.

Equinor bygger allerede havvind i Storbritannia, Polen og New York – et prosjekt som er alt annet enn rett frem etter at Donald Trump tok over makten.

Ledelsen er også påpasselig med å si at alle prosjekter må være lønnsomme, også for Equinor, og at havvindmarkedet er vanskelig for tiden.

Kommer det en joker?

Så langt har bare ett selskap – Deep Wind Offshore – sagt tydelig at de vil søke om å bygge ut Utsira Nord. Det lover dårlig.

Men forrige gang ble vi overrasket: Ut fra ingensteds dukket Ikea opp, sammen med industripartnere fra Belgia og Japan. Til sammen kaller de seg Ventyr, og de var villige til å satse mer enn Equinor.

Også den kinesiske turbinprodusenten Mingyang meldte sin interesse, men oppfylte ikke doumentasjonskravene.

Undere kan skje også på en ganske vanlig mandag i september.