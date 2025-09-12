Abonner
Kommentar

Sannhetens time for flytende havvind

Hvis ingen søkere melder seg på mandag, blir flytende havvind skrinlagt på ubestemt tid.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har satt søknadsfristen for Utsira Nord til mandag 15. september – én uke etter valget.
Energiminister Terje Aasland (Ap) har satt søknadsfristen for Utsira Nord til mandag 15. september – én uke etter valget. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Ellen Synnøve VisethEllen Synnøve Viseth– Kommentator
12. sep. 2025 - 11:01

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

35 milliarder kroner. Det er statsstøtten Stortinget har satt av til flytende havvind utenfor Utsira. Men er det nok? 

Ti aktører har allerede trukket seg (se liste i faktaboks), fordi de mener risikoen er for stor. Søknadsfristen går ut mandag. Hvis ingen søker, blir prestisjeprosjektet trolig lagt på is i all overskuelig fremtid.

Selv om partiene som støtter havvindsatsingen har flertall, treffer det mildt sagt ikke tidsånden å øke støttebeløpet nå. Frp kom ikke i regjering, men korstoget deres mot grønne subsidier påvirker likevel de andre partiene.

Ikke et energiprosjekt

For de 35 milliardene forventer man å få cirka 500 megawatt strøm inn til land på Karmøy. Likevel er ikke Utsira Nord først og fremst et energiprosjekt – da hadde det vært billigere å bygge ut mer bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø.

Håpet er at flytende havvind skal bli en ny industri hvor Norge kan bruke sin offshore-kompetanse.

Så hvis selskapene skal ta risikoen med Utsira Nord, bør de ha tro på at flytende havvind kan bli en lønnsom teknologi senere. Men da  Shell/Lyse/Eviny trakk seg, skrev de at prosjektet innebærer for stor risiko – både med tanke på økonomi og industriell modenhet.

 Mulige søkere:

  • Equinor og Vårgrønn
  • Deep Wind Offshore og EdF
  • EnBW
  • Å Energi (NB! Partner Corio Generation har trukket seg fra prosjektet, og Å Energi oppfyller ikke kravene for å delta i utlysningen)

Disse har trukket seg: 

  • Magnora Offshore Wind
  • Ørsted, Hafslund og Fred. Olsen Seawind
  • Havfram, RWE og NTE
  • Statkraft, Mainstream Renewable Power og Ocean Winds
  • Shell, Eviny og Lyse
  • Parkwind, Copenhagen Infratructure Partners, Norsea, Varanger Kraft og Hammerfest Energi
  • TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind
  • Seagust og Vattenfall
  • Corio Generation (trakk seg fra partnerskap med Å Energi)
  • RES Fornybar Norge og Zephyr
  • Source Galileo Norge, Odfjell Oceanwind, Ingka Investments og Kansai Electric Power

Kilde: Energi Watch

Det skriver de til tross for at flytende turbiner har vært en slags hellig gral for Norge i over 20 år. Og til tross for at verdens største flytende havvindprosjekt ligger i Norge: Hywind Tampen på 88 MW. 

– En gratis opsjon

Den største X-faktoren er Equinor. De har både pengene og erfaringen som kreves. I tillegg til nevnte Hywind Tampen har de også Hywind Scotland. Dessuten er Equinor en svært stor kraftforbruker på Sørvestlandet og kan inngå store kraftkontrakter med seg selv.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Nordea
NITO-medlemskap gir ekstra fordeler i Nordea: sjekk hva du kan få

Dessuten er de 70 prosent statlig eid. Det kan føre med seg visse forventninger.

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier tror at Equinor vil søke.

– Det er en gratis opsjon, sier Olaisen til Energiwatch

Han peker på at Equinor ikke inngår store forpliktelser ved å søke. Vinnerne vil ha to år på seg til å sende konsesjonssøknad og stille bankgaranti. Det er først da bruddgebyret på to milliarder kroner inntreffer.

Mye annet å gjøre

Det som taler imot en søknad fra Equinor, er at de nylig har lagt ned sin fornybaravdeling og kuttet 250 årsverk. Kilder i selskapet peker på begrenset kapasitet til å ta på seg nye havvindprosjekter nå.

Equinor bygger allerede havvind i Storbritannia, Polen og New York – et prosjekt som er alt annet enn rett frem etter at Donald Trump tok over makten.

Ledelsen er også påpasselig med å si at alle prosjekter må være lønnsomme, også for Equinor, og at havvindmarkedet er vanskelig for tiden. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
NITO
Første jobb etter studiene: Kjenner du rettighetene dine?

Kommer det en joker?

Så langt har bare ett selskap – Deep Wind Offshore – sagt tydelig at de vil søke om å bygge ut Utsira Nord. Det lover dårlig.

Men forrige gang ble vi overrasket: Ut fra ingensteds dukket Ikea opp, sammen med industripartnere fra Belgia og Japan. Til sammen kaller de seg Ventyr, og de var villige til å satse mer enn Equinor.

Også den kinesiske turbinprodusenten Mingyang meldte sin interesse, men oppfylte ikke doumentasjonskravene. 

Undere kan skje også på en ganske vanlig mandag i september.

– Det kreves mye mer enn et enkeltprosjekt på norsk sokkel for at dette skal bli en del av løsningen som monner fremover, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.
Les også:

– Vil ikke anbefale å gi mer penger

energiFlytende havvindhavvindKommentarUtsira Nord
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
IKT Valdres IKS
Daglig leder
Stortinget
Ingeniør / senioringeniør VVS
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
Miljødirektoratet
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Kommunal- og distriktsdepartementet
Seniorrådgivere / rådgivere innen arealpolitikk og planlegging
En tjeneste fra