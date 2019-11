Equinor selger eierandeler i skifergassfelt i Texas for nesten tre milliarder

Equinor har solgt sin 63 prosents eierandel i operatørselskapet Eagle Ford til Repsol for 325 millioner dollar – nærmere tre milliarder norske kroner.

Eagle Ford-feltet produserer skiferolje og -gass og ligger på land i delstaten Texas i USA. Feltet vil etter overføringen eies 100 prosent av Repsol.

– Denne transaksjonen støtter Equinors strategi for å optimalisere vår landbaserte portefølje i USA, styrke vår finansielle situasjon og fokusere investeringer rundt kjernevirksomheten i landet, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for Internasjonal Utvikling og Produksjon i Equinor.

Utfordrende felt

Det har vært utfordrende å skape lønnsomhet på Eagle Ford-feltet, noe Equinor har fått kritikk for. Produksjonsmetoden fracking er også kritisert fordi den kan utløse jordskjelv og ødelegge drikkevannskilder. Olje og gass blir hentet opp ved at vann blandet med sand og kjemikalier blir pumpet ned i grunnen.

I mars skrev Bloomberg at Equinor var klar til å selge. Også i 2014 skal Equinor ha vært på jakt etter kjøpere til olje- og gassfeltet, skriver Sysla.

Equinor gikk inn i Eagle Ford-feltet i 2010. I 2015 økte Equinor eierandelen i feltet fra 50 prosent til 63 prosent og overtok fullt operatørskap.

Satser fortsatt i USA

I 2017 rammet ekstremværet Harvey olje- og gassproduksjonen på feltet og førte til stenging. Samme år måtte selskapet tåle store nedskrivninger av på grunn av produksjonsproblemer.

Så langt har Equinor totalt skrevet ned verdien på de amerikanske eiendelene sine med 84 milliarder kroner, ifølge E24. Selskapet har likevel tro på satsingen i landet.

– USA er et kjerneområde for Equinor, hvor vi nylig har kjøpt andeler i Mexicogolfen, arealer på land i Austin Chalk og Empire Wind-prosjektet utenfor New York, sier Reitan.