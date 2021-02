Equinor om elektrifiserings-debatten: Norge må ta i bruk kvotemarkedet 

De siste dagene har debatten om elektrifisering av sokkelen gått i TUs spalter: NVE-direktør Kjetil Lund sier til TU at elektrifisering av sokkelen blir dyrt for samfunnet, kan øke strømprisen og ta kraft som Norge kunne trengt til andre formål. Han peker også på at elektrifisering av sokkelen vil kreve mer kraftutbygging, som er omstridt.