Equinor og Sintef inngår samarbeid

Det er feltene offshore vind, marine systemer, energisystemer og modellering av disse som inngår i samarbeidet, opplyser Equinor i en pressemelding.

Ifølge meldingen er hensikten med avtalen å «legge til rette for at selskapene kan utveksle og videreutvikle ideer, radikale løsninger og samarbeide om prosjekter som kan gi god verdiskapning og bidra til Equinors overgang til et bredt energiselskap».

– Med denne avtalen kan vi raskere oppnå resultater i områder som er viktige for det grønne skiftet, sier Sophie Hildebrand, direktør for Forskning og teknologi i Equinor.

Samarbeidsavtalen er på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.