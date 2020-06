Equinor og Aker BP har blitt enige om hvordan de vil bygge ut Krafla, Fulla og Nord for Alvheim

Equinor og Aker BP har lenge stått på hver sin side, med hvert sitt ønske for hvordan området skulle bygges ut. Torsdag morgen melder selskapene at de endelig har kommet til enighet.

Området med Krafla, Fulla og Nord for Alvheim består av mange lisenser og komplekse reservoarer, som inneholder flere olje- og gass-funn med totale utvinnbare ressurser estimert til mer enn 500 millioner fat olje og gass. I tillegg ser selskapene på flere muligheter for mer leting og avgrensing av funnene.

Det planlagte utbyggingskonseptet for området består av en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor.

Dette vil gi mulighet for tilknytning av flere satellittplattformer og tilknytninger i området, opplyser selskapene.

Kraft fra land

Partene har nå blitt enige om kommersielle vilkår for en koordinert utvikling av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim på norsk sokkel.

Målet er å levere en plan for utbygging og drift til norske myndigheter i 2022.

Equinor er operatør for Krafla-lisensen og Aker BP er operatør for Nord for Alvheim- og Fulla-lisensene.

Målet med den kommersielle avtalen er å sikre en optimal og rettferdig fordeling av kostnader og produksjon mellom funnene, og å tilpasse slik at de får en god integrasjon og synergier mellom plattformene og lisensene.

– Partnerne deler en ambisjon om å utvikle området med minimalt karbonfotavtrykk. De beste, nye teknologiske løsningene vil tas i bruk for å sikre høy effektivitet og lave utslipp. Plattformene skal få kraft fra land og utstrakt bruk av digitale løsninger skal tas i bruk, både under utbygging og i drift, skriver Aker BP.

Området ligger mellom feltene Oseberg og Alvheim i Nordsjøen.