Equinor med rekordresultat

Kvartalet var preget av invasjonen av Ukraina, som påvirket allerede stramme energimarkeder og ga økte råvarepriser og svingninger, ifølge selskapet.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Etter å ha hatt virksomhet i Russland i tre tiår, anså vi situasjonen som uholdbar og besluttet raskt å stoppe nye investeringer i landet og starte prosessen med å trekke oss ut av Equinors russiske joint ventures. Uttrekningen fra Russland påvirker våre ansatte og fører til nedskrivninger av våre eiendeler i landet i dette kvartalet, fortsetter han.

Nedskrivningen er på drøyt 1 milliard dollar, som med dagens kronekurs tilsvarer omkring 10 milliarder kroner.

Her er nøkkeltall fra Equinor ASAs resultat for første kvartal 2022. Tallene i parentes er fra første kvartal 2021:

Driftsinntekter: 36,393 milliarder dollar (17,589 milliarder dollar)

Driftsresultat: 18,392 milliarder dollar (5,220 milliarder dollar)

Resultat før skatt: 17,223 milliarder dollar (4,513 milliarder dollar)

Økt gassproduksjon

Equinor opplyser at de i kvartalet har hatt god drift og økt produksjon av gass til Europa. Selskapet økte gassproduksjonen til Europa med 10 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dermed utgjorde gass 50 prosent av Equinors egenproduksjon.

Det er gass fra Martin Linge-feltet, som startet opp i fjor sommer og økt produksjon fra Gina Krog og Gullfaks, som står for økningen.

– Med en energikrise i Europa er Equinors viktigste prioritering å sikre pålitelige og trygge leveranser. Sterk drift og god regularitet ga høy produksjon i kvartalet. Vi har optimalisert gassproduksjonen for å levere høyere volumer, sier Opedal i meldingen.

Samtidig har Equinors LNG-anlegg i Finnmark vært nedstengt siden brannen i september 2020, og har dermed ikke produsert flytende gass siden, noe som har ført til store summer i tapte inntekter. Ifølge planen skal anlegget starte opp igjen om mindre enn to uker.

– Hammerfest LNG er i rute til trygg oppstart den 17. mai, forsikrer Opedal.

Anlegget i Hammerfest kan levere 6,5 millioner kubikkmeter LNG i året. Det tilsvarer åtte prosent av all LNG som EU-landene importerte i fjor.