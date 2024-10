– Vi har god drift og solide resultater og er i rute til å levere sterk kontantstrøm fra driften. Dette er i tråd med det vi sa på kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med offentliggjøringen av kvartalsrapporten for tredje kvartal torsdag morgen.

Mens Equinor fikk et justert driftsresultat på 6,9 milliarder dollar – med fra 7,9 milliarder dollar i fjor – endte justert resultat på 2,2 milliarder dollar i tredje kvartal. Også det er markant svakere enn i tredje kvartal i fjor, da resultatet endte på 2,9 milliarder dollar.

På forhånd lå analytikernes anslag på 7,08 milliarder dollar, ifølge data hentet inn av selskapet selv, skriver Dagens Næringsliv og Finansavisen.

Sistnevnte kaller Equinor-resultat en «liten resultatmiss».

Fornybar svikter

Noe av forklaringen er at olje- og gassprisene har falt siden pristoppene foregående år. Gassprisene er imidlertid fortsatt på et mye høyere nivå enn før Russland invasjon av Ukraina. Equinors resultater er kommet ned på et mer «normalt» nivå siden rekordene, ifølge DN.

Deler av resultatfallet i tredje kvartal forklares dessuten med at fornybarsatsingen ikke leverte som ventet. Fornybarvirksomheten fikk et underskudd på 115 millioner dollar i kvartalet, en ytterligere svekkelse fra underskuddet 90 millioner dollar i samme periode i fjor.

– Vi fortsetter å investere i fornybar energi og utvikle lavkarbon-verdikjeder. I kvartalet ble verdens første kommersielle lagringsanlegg for CO2, Northern Lights, ferdigstilt og er nå klart for å motta CO2 fra kunder, sier Opedal.

Økte på norsk sokkel

På norsk sokkel økte produksjonen med 2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2023. Dette skyldtes høy gassproduksjon fra Troll-feltet og positive bidrag fra Aasta Hansteen og Oseberg.

Konsernet melder om den høyeste produksjonen noensinne fra Troll-feltet i gassåret.

Johan Sverdrup-feltet satte produksjonsrekord med over 756.000 fat olje på én dag i løpet av kvartalet. Feltet nådde også en milepæl ved å ha produsert én milliard fat siden oppstart for fem år siden, ifølge Equinor.

– Dette styrker vår evne til å levere sikker og pålitelig energi til Europa, sier Opedal.