Equinor leverer utbyggingplan for Breidablikk-feltet i Nordsjøen

Equinor og partnerne har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen, og melder i dag at de vil levere plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren. Utbyggingen vil få en prislapp på 18,6 milliarder kroner.

Samtidig tildeler oljeselskapene to kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen med en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat olje.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i meldingen.

23 oljeproduserende brønner

Breidablikk ligger like nordøst for Grane, og består av tre funn. Det første ble funnet i 1992, de andre to i 2013 og 2014.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen.

Breidablikk-feltet Ligger nordøst for Grane-feltet

3 funnbrønner; første i 1992 og fulgt opp med to nye funn i 2013, 2014

Havdyp er cirka 130 meter

Hydrokarbonene på Breidablikk-feltet strekker seg over et område på ca. 37 km2 Utbygging: 23 oljeprodusenter

Fire havbunnsrammer med seks slisser

To 14 tommers produksjonsrør

En 8 tommers gassløftlinje

En kontrollkabel for hydraulikk og kjemikalier (umbilical)

En kontrollkabel for kraft og kommunikasjon (DC/FO)

Produksjonen fra Grane skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter (IOC) på Sandsli, for å sikre optimal produksjon og verdiskaping fra brønnene.

Breidablikk vil bli bygd ut med kontrollkabelsystem for strøm og kommunikasjon (DC/FO). Equinir opplyser at dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnaden ved en videre utbyggingen av feltet, samt at den tilrettelegger for å ta i bruk dockingstasjoner for undervannsdroner på havbunnen.

Med innfasingen av Breidablikk vil CO2-intensiteten på Grane-feltet reduseres. Breidablikk fases også inn i en periode hvor Grane har fallende oljeproduksjon og vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen.

Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

Selve utbyggingsplanen blir overlevert i Stavanger mandag formiddag, mens olje- og energiminister, Tina Bru, deltar på video fra Oslo.

Milliardkontrakt

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions. Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. Kontrakten har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner.

Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.

Wood, som er vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør på Grane, har utført studier for Breidablikk-prosjektet og selskapet får nå utøvd opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI).

Arbeidet består i å installere utstyr på Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet. Eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg på plattformen skal oppgraderes. Kontrakten har en verdi på om lag 800 millioner kroner og forventes å gi over 500 årsverk i Norge. Ingeniørarbeidet vil bli utført i Sandefjord og fabrikasjonen vil skje i Stavanger.

Tidligere i år fikk TechnipFMC en kontrakt for rørlegging for Breidablikk-prosjektet med opsjoner for marine installasjonstjenester. Tildelingen bidrar til å opprettholde arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet.