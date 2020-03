Equinor: Johan Sverdrup bidrar med med sterk kontantstrøm – selv når oljeprisen er så lav som nå

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen 5. oktober i fjor, mer enn to måneder foran opprinnelig plan og 40 milliarder lavere enn opprinnelig estimat for utbygging og drift.

Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat, og forventede driftskostnader er under to dollar per fat.

Mandag morgen ligger oljeprisen helt nede på 23,5 dollar per fat med nordsjøolje.

– Johan Sverdrup har svært lave produksjonskostnader. Det gjør at feltet bidrar med sterk kontantstrøm også i perioder med lave priser slik vi ser nå, sier Rune Nedregaard, driftsdirektør for Johan Sverdrup, i en melding.

470.000 fat olje per dag

Samtidig ligger det an til at gigantfeltet skal nå toppnivået for produksjon i første fase tidligere enn det egentlig var ventet.

Tidligere var det forventet at Johan Sverdrup skulle nå platåproduksjon i løpet av sommeren, men ved utgangen av mars var dagsproduksjonen allerede over 430.000 fat olje per dag.

Dermed ligger det an til oljeproduksjon på toppnivået fra mai av. Og da er dessuten kapasiteten i anlegget utvidet slik at den øker fra om lag 440.000 fat olje per dag til rundt 470.000 fat olje per dag.

– Siden oppstart har vi hatt en veldig god og stabil produksjon fra feltet, og brønnene har produsert bedre enn forventet. Vi er i ferd med å ferdigstille den tiende brønnen, og dette arbeidet går veldig godt. Dette bidrar til større produksjon raskere enn tidligere forventet, sier Nedregaard.

– Viktig for å opprettholde aktivitet og verdiskapning

– Med lave driftskostnader gir Johan Sverdrup inntekter og kontantstrøm både til selskapene og det norske samfunnet i en periode preget av koronaviruset og et kraftig oljeprisfall. I dagens situasjon er samarbeid mellom operatører, leverandører og myndigheter viktigere enn noensinne for å opprettholde aktivitet og verdiskaping, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel, i meldingen.

Han trekker også fram at utbyggingen av feltet kom midt i oljekrisen, og var viktig også da for en rekke norske leverandører.

Feltet forventes å produsere 690.000 fat olje per dag når det produserer for fullt, med både første og andre fase av utbyggingen i produksjon. Dette vil utgjøre om lag en tredjedel av oljeproduksjonen på norsk sokkel. Andre fase av utbyggingen skal være ferdig slutten av 2022.

De forventede utvinnbare reservene i feltet er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.