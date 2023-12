Fornybar energi utgjør en svært liten andel av Equinors omsetning. I 2022 var 0,4 prosent av energiproduksjonen fornybar, og investeringene innen fornybar og lavkarbonløsninger utgjorde 14 prosent, ifølge tall fra Norsk klimastiftelse.

Men selskapet har over tid investert 65 milliarder kroner i fornybar energi og lavkarbon. Minst 50 prosent av brutto investeringer antas å gå til disse områdene innen 2030.

I tillegg jobbes det med oppstartselskaper og innovasjonsmiljøer. Dette skjer gjennom Equinor Ventures som årlig investerer 150 millioner dollar (drøyt 1,5 milliarder kroner) i gründerbedrifter knyttet til det grønne skiftet.

Equinor er nå inne som eier i drøyt 60 slike selskaper. Ti av disse er norske.

– Funnet en modell som fungerer

– Samhandling med oppstartselskaper er veldig spennende og virkningsfullt, sier direktør Fredrick Støa i Equinor Venture.

– Vårt mandat er å støtte Equinors strategi i forbindelse med energiomstillingen. Og vi mener at vi har funnet en modell som fungerer, legger han til.

Han trekker fram tre satsingsområder; karbonverdikjeden, hydrogenverdikjeden og energilagring. I tillegg kommer ren fornybarteknologi.

– Vi investerer minoritetsandeler i lovende selskaper innen disse områdene. Vi bidrar også med kompetanse og prøver å skape synergier mellom oss og dem. Equinor er et stort og robust selskap, men har nok ikke den samme smidigheten som oppstartsselskaper har, sier Støa.

Screener hundrevis hvert år

– Hvordan plukker dere ut disse selskapene?

– Vi jobber bredt. Det kan være alt fra akademia og forskningsinstitusjoner til andre investorer i våre nettverk samt miljøer som Startuplab. Hvert år screener vi flere hundre selskaper over hele verden på jakt etter de som har en strategisk og teknologisk match med hva vi ønsker å få til, sier han.

Han peker på at Equinor også vurderer den enkelte gründer.

– Det holder ikke med en god idé. Vi ser på teamets engasjement og gjennomføringskraft. Vi kaller det «grit» på engelsk, på norsk blir det kanskje tæl. De må ha evne til å stå i det og tåle å gå på en smell. Så må de være i stand til å reise seg igjen og fortsette.

Fjerne CO 2 fra havet

Et ferskt eksempel er selskapet Captura, som har funnet en metode for å fjerne CO 2 fra havvann.

– Å fjerne CO 2 fra havet er vel så effektivt som å fjerne fra luft. Dette er en teknologi vi har veldig stor tro på. Vi har finansiert et pilotprosjekt på Kårstø for å teste det ut, sier Støa.

Han påpeker også at selskapet har jobbet med karbonfangst og -lagring i flere tiår.

– Det er viktig både for Equinor og verden, sier han og viser blant annet til Northern Lights-prosjektet som selskapet kjører sammen med nederlandske Shell og franske Totalenergies.

Equinor har også investert heftig i hydrogen. Ikke minst innen produksjon, transport og lagring av grønt hydrogen – det vil si produksjon av hydrogen fra fornybar strøm.

– Alt med hydrogen tar veldig lang tid, dere har fortsatt troen?

– Ja, vi vet at ny teknologi tar tid. Derfor må vi være tålmodig. Vi har stor tro på at vi vil lykkes med hydrogen, sier han.

Flere batteri-initiativer

Equinor har samarbeidet med lenge med Corvus, som utvikler batteriløsninger for maritim sektor.

– De utvikler en brenselcelle for å kunne støtte skip slik at de får nullutslipp over lengre distanser enn det man får til med batterier. Vi flyttet selskapet fra Canada til Norge, sier han.

Equinor har også nylig investert i Inherit Carbon Solutions som jobber med CO 2 -fangst og -lagring fra biogassanlegg og nylig signerte en stor kontrakt med Microsoft.

– Det er en helt annen type teknolog enn Corvus. Men begge er norske og veldig spennende.

– Det har vært mye bråk rundt batterier i Norge. Dere er inne i Beyonder, er dere tilfreds med det?

– Beyonder løser viktige utfordringer i industrien. Til forskjell fra de andre norske battericelle-produsentene, skiller Beyonder seg ut ved å utvikle og kommersialisere egen teknologi, sier han

Equinor var også med i et offensivt batterisamarbeid med Panasonic og Hydro, som ble skrinlagt.

– Vi fant at vi ville konsentrere oss om andre områder.

Storsatsing på 3D-printing

Equinor investerer også i teknologiselskaper. Ett av dem er Fieldnode som utvikler en programvareplattform for å knytte sammen aktørene innen 3D-printing.

– 3D-printing vil være viktig i forbedringen av driften i våre anlegg og vil redusere CO 2 -utslippene betydelig. Det kan senke leveransetiden på deler og vi kan gå fra fysiske varelagre til digitale. Samarbeidet med Fieldnode er en viktig brikke i dette. Allerede er det levert mer enn 2000 3D-printede deler til Castberg-prosjektet, sier Støa.

F3nice er et annet selskap Equinor har knyttet til seg. De resirkulerer skrapmetall og utrangerte deler fra gamle plattformer til pulver - som kan brukes på nytt gjennom 3D-printing til bygging av nye plattformer.

– Vi har fått et økosystem som går fra «grav til krybbe», sier han.

Solenergi og varmt vann som lager

Equinor har også store forventninger til solkraft.

– Her ser vi en imponerende kostnadsreduksjon, sier Støa og trekker fram det australske selskapet Raygen.

Det har utviklet en teknologi som kombinerer solenergi og energilagring.

– Det kan være med å løse den store utfordringen med solenergi - at det kun genereres energi når sola skinner. Med Raygens teknologi produseres både strøm og varmt vann. Det varme vannet blir et energilager.

Equinor samarbeider tett med venturemiljøer både i Norge og utlandet. I USA handler det om Green Town Labs og Broad Scale.

I Norge Startuplab og Innovation Dock. Sammen med sistnevnte har Equinor invitert oppstartsbedrifter til å løse de ni største utfordringene i energiomstillingen.