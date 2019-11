Equinor-ingeniør bar dokumenter på jobb da leddbånd røk. Arbeidsulykke, sa retten.

En ingeniør bar to flyttekasser med dokumenter fra et kontorområde til et annet hos Equinors store bergenskontor. Han kom i klem i en branndør og falt. Ingeniøren fikk smerter i håndleddet, som senere viste seg å være et avrevet leddbånd.

Verken NAV eller oljeselskapets daværende forsikringsselskap, Storebrand, mente det var en arbeidsulykke. De ville ikke godkjenne skaden som yrkesskade.

Saken endte til slutt i retten. Trygderetten støttet NAVs vedtak i fjor, men Bergen tingrett slo i høst fast at hendelsen på kontoret var en arbeidsulykke, etter at ingeniøren hadde saksøkt Storebrand. Dommen ble først omtalt av Sysla (krever innlogging).

Forsikringsselskapet vil ha omkamp

– Dommen var grundig, god og helt i tråd med de anførsler som ble gjort gjeldende for tingretten, forteller ingeniørens advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Preto & co.

Nå skal saken behandles på nytt. Nylig anket forsikringsselskapet Storebrand dommen.

– Min klient har anket saken for å få en avklaring rundt de prinsipielle spørsmålene vi mener saken reiser, skriver forsikringsselskapets advokat, Lars-Christian Axelsen i advokatfirmaet Riisa.

Klienten Storebrand utdyper:

– Vi er uenig i rettens avgjørelse. Med denne dommen fastslår retten at saksøker har vært utsatt for en hendelse som må anses som en yrkesskade i lovens forstand. Vi mener den bygger på en uriktig forståelse av faktiske forhold og relevante rettsregler, forteller Vibeke Hansen, kommunikasjonsdirektør i Storebrand.

Skulle passere branndør

Ingeniøren forklarte i retten at han ble tilkalt for å hente to kasser med avdelingens dokumenter som raskt måtte flyttes. Kassene med avdelingens dokumenter befant seg hos naboavdelingen, som skulle flytte. Dersom kassene ikke ble hentet, ville innholdet bli makulert.

Han antok at hver av kassene veide 20-30 kilo. Ingeniøren løftet så begge kassene som var fylt med prosjektmapper og begynte å bære dem mot egen avdeling. Det var 30-40 meter, ifølge forklaringen hans, slik den er gjengitt i dommen.

På vei dit måtte han passere en branndør. Ingeniøren åpnet døren ved å trykke på en bryter. Han hørte så et klikk og trykket ned dørhåndtaket mens han holdt kassene og dyttet døren opp med den ene foten. Etter å ha passert dørterskelen, fikk han ubalanse. Døren kom så i retur på grunn av den automatiske lukkemekanismen. Hånden hans kom da i klem mellom kassene og døren.

Ingeniøren mistet så grepet på flyttekassene og fikk all vekten på høyre hånd. Det endte med at både ingeniøren og kassene falt på gulvet, ifølge forklaringen.

Ingeniøren kjente øyeblikkelig smerter i håndleddet, men dro ikke til legen før senere, fordi han trodde smertene ville gi seg.

En annen lege, som senere opererte mannen, skrev i en spesialisterklæring at skaden i håndleddet ikke var forenelig med slitasje eller belastning over tid, men oppstod brått og uventet.

Hendelsen skjedde i 2015 og ingeniøren hadde da en landbasert stilling med noe reising offshore. På grunn av skaden, var han ikke i stand til å jobbe offshore etter uhellet.

– Kunne bedt om hjelp

Forsikringsselskapet mente det ikke var snakk om en arbeidsulykke og la ned påstand om at de måtte frifinnes.

De hevdet at det var sprikende forklaringer i saken.

Forsikringsselskapet viste til opplysningene som HR-avdelingen hos Equinor hadde registrert i avvikssystemet Synergi om hendelsen. Her stod det bare at det var en vektforskyvning og ikke at han glapp kassene. De mente også at det var viktig at branndøren ikke var nevnt i Synergi, eller i skademeldingen ingeniøren senere sendte til dem.

Loven slår fast at yrkesskadeforsikringen skal dekke skade og sykdom dekket av arbeidsulykker. For at en hendelse skal falle inn under ulykkes-begrepet, må den være plutselig og uventet.

Forsikringsselskapet argumenterte blant annet med at ingeniøren kjente døren og hvordan denne fungerte. De mente det ikke var noen ytre, uforutsatt årsak til skaden og at den derfor ikke falt inn under ulykkesbegrepet.

Forsikringsselskapet mente også at ingeniøren kunne valgt å bære kassene én og én, eller at han kunne bedt om hjelp fra kollegaer for å redusere skaderisikoen.

Retten la vekt på ingeniøren

De ble ikke hørt av dommeren, som la vekt på ingeniørens forklaring i retten. Retten mente det var uten betydning at det ikke sto noe om at døren i skademeldingen til forsikringsselskapet. Dommeren la også vekt på at det som var registeret om hendelsen i Synergi, ikke var skrevet av ingeniøren selv, men av HR-avdelingen.

De la til grunn at skaden skjedde da ingeniøren gikk gjennom døren, og døren traff hånden slik at den kom i klem.

«Det foreligger dermed en plutselig og uventet ytre hendelse, og vilkårene for arbeidsulykke er oppfylt», heter det i dommen.

Tingrettsdommen er en såkalt fastsettelsesdom, det vil si at den kun slår fast at skaden er en yrkesskade, ikke hvor mye forsikringsselskapet skal betale.

Storebrand ble dømt til å betale 160.495 kroner i sakskostnader til den tidligere Equinor-ansatte ingeniøren. Nylig ble saken anket av forsikringsselskapet.

– Det er selvfølgelig en belastning når en dom ankes og man må gjennom en ny hovedforhandling, men det er lite man kan gjøre med dette, forteller ingeniørens advokat til Teknisk Ukeblad.

– Etter vårt syn reiser ikke saken noen prinsipielle spørsmål, legger han til.

Det er ennå ikke kjent når saken skal behandles av lagmannsretten.