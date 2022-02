Equinor: – Ikke mulig å sende mer gass til Europa

Da Equinor onsdag la frem sine tall for fjerde kvartal i fjor, ble det klart at høye olje- og gasspriser har gitt selskapet et rekordresultat, med et justert driftsresultat på 15 milliarder dollar, eller 132 milliarder kroner.

Spesielt etterspørselen etter gass har vært stor, noe som har ført til nye høyder for gassprisene i Europa. Det har også gjort at selskapet har økt gasseksporten så mye som mulig.

Equinor kan melde om at de i fjerde kvartal i fjor hadde 16,5 prosent høyere gassleveranse sammenlignet med samme periode i 2020. Gassproduksjonen på Troll A satte produksjonsrekord og skapte verdier for 13 millioner kroner – hver time.

Men noe mer er det ikke å hente. Ifølge konsernsjef Anders Opedal er det ikke kapasitet til å sende mer gass til kontinentet.

– Leverer all den gassen vi kan

– I høst har vi sett hvor viktig norsk gass er i Europa når atomkraft og kull fases ut og vi får mer væravhengig fornybar energi, sa han på kvartalspresentasjonen.

De høye gassprisene og økt eksport har vært en driver for det gode resultatet Equinor kunne legge frem.

Oseberg-feltet har fått økte produksjonstillatelser fra Olje- og energidepartementet, for å kunne eksportere mer gass til Europa. Foto: Ole Jørgen Bratland /Equinor

Han understreker at etterspørselen fra gass økte kraftig mot slutten av fjoråret og at Equinor fortsatt skal være en stabil leverandør av gass til Europa fremover. Frem mot 2026 forventer de å levere 40 milliarder standard kubikkmeter med gass årlig.

Men Equinor har ikke mer å gi, selv om Europa ber om mer gass.

– Norge leverer all den gassen vi kan til Europa. Det betyr også at vi produserer alt det vi kan innenfor de tillatelser vi har. Og det har vi gjort utrolig godt, ved å sikre at gass strømmer fra norsk sokkel til Europa hver eneste dag, sier Opedal.

Olje- og energidepartementet økte i fjor produksjonstillatelsene for gass på feltene Oseberg og Troll. I tillegg startet Martin Linge-feltet produksjonen.

Og på grunn av de høye gassprisene ligger det an til at Martin Linge-feltet blir nedbetalt allerede i løpet av i år, etter halvannet år med drift, til tross for at prosjektet sprakk med 101 prosent.

Equinor kunne dessuten opplyse at Troll fase 3, som ble satt i drift i slutten av august i fjor, allerede er nedbetalt. Investeringene for prosjektet lå på omkring 8 milliarder kroner. Også Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet er nå nedbetalt, etter tre års drift.

Optimalisert produksjon

Da Equinor i oktober la frem resultatene fra tredje kvartal i fjor, kom det også frem at selskapet hadde jobbet for å optimalisere gassproduksjonen sin for å utnytte de høye gassprisene. Troll fase 3 kom i drift i dette kvartalet, de økte produksjonen fra Oseberg, og de økte produksjon fra Martin Linge.

I tillegg valgte de et ekstraordinært tiltak ved å stanse injeksjonen av gass på Gina Krog-feltet, som gjøres for å øke oljeproduksjonen for å heller kunne eksportere den. Årsaken var de høye gassprisene og behovet for mer gass i Europa.

I den forbindelse sa Opedal at de vurderte om de kunne gjøre lignende tiltak på flere felt. Det bekreftet han onsdag at ikke har blitt aktuelt.

– Vi produserer alt vi kan for tiden, vi har ikke ledig kapasitet å ta av, sier Opedal.

Samtidig har LNG-anlegget på Melkøya vært stengt siden brannen i september 2020. Tidligere denne måneden ble det dessuten kjent at arbeidet med anlegget tar lenger tid enn planlagt, og oppstart er utsatt til mai.

Dette har trolig har kostet Equinor store summer i tapte inntekter. På direkte spørsmål fra salen vil konsernsjefen likevel ikke ut med noen sum.

– Vi lager kalkyler på det, men det er ikke noe vi går ut med, svarer Opedal.

Speider mot Norge

I likhet med Norge sliter Europa med skyhøye strømpriser. Årsaken er blant annet slunkne gasslagre.

EU frykter nå at Russland, som er den største gasseksportøren til Europa, vil strupe sine forsyninger til kontinentet for å utøve politisk press mot unionen, som har truet med sanksjoner dersom Russland invaderer Ukraina.

EU-kommisjonen har dermed vendt blikket mot Norge, som er den nest største leverandøren av gass til Europa etter Russland.

– Vi snakker med andre gassleverandører, for eksempel Norge, om å øke leveransene til Europa, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun møtte tysk presse mandag denne uken.

Produserer for fullt

Men Norge har ikke mer å gi, sa statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB i januar.

Han sa samtidig at han ikke er kjent med at det er kommet noen henvendelser til Norge fra EU-kommisjonen nylig med spørsmål om å øke gasseksporten til Europa.

– Vi eksporterer så mye som rørsystemet vårt tåler, sa Vik 27. januar.

Det samme budskapet gjentar olje-og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) nå.

– Det at gass fra norske felt selges av de kommersielle selskapene, og at våre felt – med unntak av Snøhvit-feltet, som er midlertidig nedstengt – produserer for fullt, er godt kjent for EU-kommisjonen, sier Persen.

Etter det NTB erfarer har OED på embetsnivå formidlet til EU-kommisjonen at norske selskaper utnytter produksjonskapasiteten på feltene fullt ut. Dette skjedde i begynnelsen av februar, får NTB opplyst.