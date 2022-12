Equinor, Hydro og Scatec investerer milliarder solkraft i Brasil

De tre norske selskapene Scatec, Equinor og Hydro Rein går sammen for å bygge et av Brasils største solkraftverk.

Investeringsrammen på prosjektet, omtalt som Mendubim, er på hele 4,3 milliarder kroner og deles likt mellom de tre selskapene.

– Med Mendubim-prosjektet utvider vi vår investering i fornybar energi i Brasil og tar et viktig skritt for å bygge en solenergiportefølje i Brasil, sier markedsdirektør Olav Kolbeinstveit i Equinor i en melding.

Leverer kraft til aluminiumsproduksjon

Det nye kraftverket er på hele 531 megawatt og vil produsere 1,2 terawattimer (TWh) kraft når det står ferdig i 2024. Det tilsvarer energiforbruket til 620 000 brasilianske husholdninger, opplyser Equinor.

60 prosent av kraften vil bli levert som del av en 20 år lang kraftkjøpsavtale med Hydro Alunorte, verdens største aluminiumsprodusent utenfor Kina.

De resterende 40 prosentene av elektrisitetsproduksjonen vil bli solgt på det åpne energimarkedet i Brasil.

Olav Kolbeinstveit er markedsdirektør i Equinor.

– Equinor har drevet forretningsvirksomhet i Brasil i over 20 år og vi ser landet som et nøkkelområde for bærekraftig og langsiktig vekst, sier landsjef, Veronica Coelho, i Equinor.

– Mendubim vil være en viktig milepæl for Equinors ambisjoner om å være et ledende selskap i energiomstillingen, sier hun.

– Brasil er ledende på solenergi

Equinor er fra før deleier av et mindre solkraftverk i Brasil, kalt Apodi, som selskapet eier sammen med Scatec. Denne startet produksjon i 2018.

Byggearbeidene på den nye parken begynte allerede i sommer.

De tre norske partnerne har en lik økonomisk interesse i prosjektet (33,3 prosent hver) og vil i fellesskap tilby ingeniør-, innkjøps- og konstruksjonstjenester (EPC). Drift og vedlikehold samt kapitalforvaltningstjenester til kraftverket vil bli levert av Scatec og Equinor.

Onsdag 7. desember tok Equinor investeringsbeslutning på kraftverket. Scatec og Hydro Rein tok tilsvarende beslutning for tidligere i år.

– Denne investeringen er en viktig milepæl i å levere på vår strategi og vil styrke vår posisjon i et stort vekstmarked for fornybar energi med sterke partnere inkludert Equinor og Hydro Rein, uttalte administrerende direktør i Scatec, Terje Pilskog, den gang.

– Brasils solenergimarked forventes å akselerere ytterligere, og vi er glade for å gå videre med dette spennende prosjektet som vil bidra til å drive 620 000 husstander i Brasil, sa han.

– Brasil er ledende innen solenergi i Latin-Amerika, og vi er veldig glade for å ta del i denne utviklingen sammen med Equinor og Scatec, uttalte leder ofr Hydro Rein Olivier Girardot.

– Mendubim muliggjør ytterligere avkarbonisering av Alunorte, som er nøkkelen til å nå Hydros mål om 30 prosent CO2-reduksjon innen 2030, sa han.