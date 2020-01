Equinor hevder fortsatt at ulykkesriggen hadde designfeil

Lille nyttårsaften 2015 slo en brottsjø inn 17 vinduer på riggen COSL Innovator i Nordsjøen. Ulykken kostet ett menneskeliv og endret riggnæringen.

Riggen ble reparert etter ulykken, men kort tid etter at den kom tilbake til Trollfeltet, i mars 2016, hevet Equinor kontrakten. Equinor og COSL krangler fortsatt om avtaleforholdet rundt ulykkesriggen.

Equinor ble i 2018 dømt til å betale full rate for riggen i tre måneder og deretter 70 prosent frem til kontrakten løp ut pluss renter – et beløp på rundt fire milliarder kroner.

Tirsdag skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, etter at både Equinor og COSL anket.

Ingen vant

I Oslo tingrett vant ingen av partene saken fullt ut. Dommen slo fast at Equinors heving av kontrakten var urettmessig, samtidig som oljeselskapet hadde rett til å avbestille kontrakten mot å betale kanselleringsrate.

Dette er saken Lille nyttårsaften 2015 traff en brottsjø riggen COSL Innovator. En person omkom og fire personer ble lettere skadet. 17 vinduer ble trykket inn.

I 2016 fortalte kaptein Henning Bruvik til Teknisk Ukeblad hva som skjedde om bord da de ble truffet av brottsjøen.

4. mars 2016 hevet Equinor riggkontrakten med COSL. Samtidig avbestilte de også kontrakten. De pekte da blant annet på designfeil på riggen. Det var da 4,5 år igjen av kontrakten.

COSL saksøkte Equinor i desember 2016. De mente hevingen og avbestillingen var urettmessig.

Riggen er en halvt nedsenkbar flyttbar borerigg. Designet, kalt GM-4000, ble laget for COSLs forgjenger av det norske selskapet Global Maritime i årene 2004 til 2006.

Det kinesiske selskapet antydet at Equinor kun var opptatt av penger og ikke sikkerhet da de hevet kontrakten. De hevdet i tingretten at Equinor kunne spare omtrent 700 millioner dollar ved å heve kontrakten.

COSL mente at både heving og avbestilling av riggkontrakten var urettmessig. Equinor på sin side mente blant annet at riggen hadde designfeil, og at de hadde full rett til å heve kontrakten. De fikk ikke medhold i dette.

– Designfeil

Equinor mener fortsatt at de hadde rett til å heve kontrakten med riggselskapet.

«At riggen fikk nedetid som følge av ulykken, skyldtes en feil ved designet», argumenterer Equinor til lagmannsretten.

De mener COSL må stå til ansvar for feil begått av COSLs underleverandører Global Maritime, Grenland Group, Oceanic eller DNV GL.

«Riggen ble påført betydelige skader i en sjøtilstand som lå innenfor designkriteriene, og én person mistet livet», skriver de videre.

I tingretten hadde de argumentert for at ulykken ikke skyldtes en monsterbølge, men svakheter ved riggens design som ble forsterket ved at riggen var trimmet forover.

«Bølgen traff riggen mot dekkboksens fremside, og dette var ikke hensyntatt i design. Sikkerheten for dem som var om bord, var ikke ivaretatt», skriver Equinor i sluttinnlegget til retten.

Strides om klaring mellom bølger og dekk

Riggens såkalte air gap er sentralt i striden, det vil si avstanden fra underkant av dekksboksen til bølgetopper.

Her ble COSL Innovator truffet av brottsjøen. Illustrasjon: Petroleumstilsynet

Ved positivt air gap vil det alltid være en klaring mellom dekksbunnen og bølgetopp. Hvis bølgetoppen går over dekksbunnen, kalles dette negativt air gap.

Equinor viser til et modellforsøk med i riggen i 2006, som de mener viser at riggen hadde negativ air gap på flere meter i forkant av dekksboksen.

«Dersom COSL hadde tatt inn over seg de riktige resultatene fra modellforsøket i 2006 og lagt disse til grunn for sitt videre designarbeid, ville det ha fremstått som uforsvarlig å montere store vinduer i forkant av dekksboksen både på nedre og midtre dekk. Uten slike vinduer ville den aktuelle bølgen ikke forårsaket skade av et slikt omfang som faktisk inntrådte», skriver Equinor til retten.

Equinor mener tingretten tok feil når de la til grunn at i perioden 2006–2008 ikke var en hovedregel om at borerigger skulle ha positivt air gap.

– Oppfylte alle krav

COSL mener anken til Equinor må forkastes. De mener tingretten korrekt slo fast at hevingen av kontrakten var urettmessig. De er enig med tingretten, som slo fast at riggen ble bygget i tråd med reglene som gjaldt. Selskapet mener ulykken ikke ble forårsaket av noen feil i design eller bygging av riggen, men skyldtes utilstrekkelig regelverk.

«Det forelå på ulykkestidspunktet ingen krav som COSL og riggen ikke hadde oppfylt», skriver de til retten.

De peker videre på at også Equinor har utviklet de såkalte CAT-D riggene med negativt air gap.

«Equinor kan ikke høres med at forhold ved riggen som også gjenfinnes i et riggdesign Equinor selv har utviklet, utgjør vesentlig mislighold», skriver selskapets advokat til retten.

I tillegg argumenterer de med at samtlige mobile rigger som er bygget og klasset hos DNV GL etter år 2000 er designet med negativt air gap. De mener det ikke fantes noen rigger som før ulykken var forsterket på en slik måte at ulykken ville vært unngått.

DNV GL har etter ulykken innført nye krav til beregning av air gap og styrkeberegninger for horisontale bølgekrefter. COSL mener dette ikke ville vært nødvendig, dersom det eksisterende regelverket tok høyde for dette.

Også COSL har anket dommen fra Oslo tingrett. Riggselskapet hevder at Equinor heller ikke hadde rett til å avbestille riggkontrakten.

Ordknappe parter

Partene er ordknappe om striden før ankeforhandlingen.

– Equinor mener tingrettens dom var uriktig, og har derfor anket. Utover dette har vi ikke noen kommentarer til den forestående ankebehandlingen, forteller Lise Andreassen Hagir i Equinor.

– Slik det stiller seg, ønsker vi ikke kommentere saken nå, skriver COSL-sjef Frank Tollefsen i en epost.

Ankeforhandlingen starter i Borgarting lagmannsrett 7. januar og skal etter planen pågå frem til 14. februar.