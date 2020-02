Equinor – fortsatt et oljeselskap med fornybar som «attåtnæring»

Equinor presenterte torsdag sitt resultat for 2019 og en oppdatert klimasatsing: Klimanøytralitet i 2030, mer fornybar energi, og halvering av karbonintensiteten fra hele virksomheten innen 2050, er overskriftene.

Equinor er som andre store oljeselselskaper inne i en omstilling der de gradvis skyver virksomheten i klimariktig retning.

De konkrete tiltakene Equinor lanserer innebærer en skjerping og klargjøring i forhold til det som tidligere er meldt.

Tiltakene

Klimanøytralitet i 2030 betyr, slik selskapet definerer det, at Equnior skal kjøpe kreditter for CO 2 -utslipp som ikke er omfattet av det europeiske kvotesystemet ETS. Dette kan være FN-godkjente kreditter av en eller annen sort, avhengig av hvordan regimet for den type kvotehandel utvikles på tyvetallet.

-utslipp som ikke er omfattet av det europeiske kvotesystemet ETS. Dette kan være FN-godkjente kreditter av en eller annen sort, avhengig av hvordan regimet for den type kvotehandel utvikles på tyvetallet. Halvering av karbonintensiteten – de såkalte scope 3-utslippene – til 2050 betyr at Equinor gradvis vil redusere fotavtrykket fra hele sin virksomhet – blant annet ved å produsere mer fornybar energi, ved at olje utgjør en mindre andel og ved hydrogenproduksjon med CCS. Dette er et viktig langsiktig styringssignal. Dreiningen viser at Equinor i større grad tar ansvar for utslippene ikke bare fra produksjonen, men også fra forbruket av olje og gass.

I den økte satsingen på fornybar energi ligger en ambisjon om at selskapet skal eie 4-6 GW innen 2026 og 12-16 GW innen 2035. Dette oppgis som såkalt «equity share». Det betyr at Equinor kan ha bygget ut mer, men solgt deler av prosjektene for eksempel til pensjonsfond. Equinor ønsker å være en av de største aktørene innen offshore vind, mens det innen fornybar på land heter at man «vil se etter muligheter i utvalgte markeder».

Konteksten

Det er ingen tvil om at Equinor under Eldar Sætres ledelse har gjort viktige retningsvalg, men spørsmålet er om forandringene skjer i høyt nok tempo. Shell, Eni, Total, Repsol og BP er også inne i en liknende transformasjon, mens de amerikanske selskapene henger etter.

Informasjonen som ble sluppet torsdag, viser at Equinor også om 15 år vil være et oljeselskap med fornybar energi som «attåtnæring». 12-16 GW i 2035 er ikke mye for et selskap som er så stort som Equinor, og som har hele verden som marked.

Danske Ørsted har til sammenlikning ambisjon om å nå 20 GW i løpet av de nærmeste fem årene.

Ørsted har nå en børsverdi på 46 milliarder dollar, mens Equinor, som er et mye større selskap, verdsettes til i overkant av 60 milliarder dollar. Utviklingen i aksjekursen for de to selskapene er interessant.

Kjernen i saken

Equinor vil i de kommende årene investere 10-12 milliarder dollar i året. Fornybarandelen vil være relativt høy, anslått av konserndirektør Pål Eitrem til 2-3 milliarder dollar – før prosjektfinansiering.

Det er Dogger Bank prosjektet i Storbritannia som er den store jobben fremover. Når prosjektene er oppe og står, vil Equinor trolig selge seg noe ned og få inn investorer som pensjonsfond, som har lavere avkastningskrav. Dette er positivt og frigjør kapital. Men det gjør samtidig at de 2-3 milliardene Eitrem snakker om reduseres.

For å sette fornybarinvesteringene i ytterligere perspektiv, så utgjør kostnadene til oljeleting omkring 1,4 milliarder dollar i 2020. Equinor har ingen ny guiding på fornybarandelen i investeringene. Det er fortsatt 15-20 prosent i 2030 som er målet. Dette vil ganske sikkert bli nådd.

Equinor knytter alltid spørsmålet om fornybarandel til tilgangen på prosjekter. Offshore vind er den delen av fornybar energi-markedet som i størst grad er avhengig av offentlige myndigheters tilrettelegging. Hvert prosjekt er stort, men det er ikke så mange av dem. Å satse på offshore vind alene er derfor en sårbar strategi, selv om det er ventet svært sterk vekst både i Europa og ellers.

En bredere satsing – også med vind og på land og ikke minst solenergi – ville gjort det lettere å bygge en stor fornybarportefølje fortere. Men det er altså ikke ambisjonen – ennå.

Hva skjer fremover?

Oljesektoren er under økende press. Det er en stigende forventning til at selskapene gjør mer for å bekjempe klimaendringene – og det viktigste de kan gjøre er å investere mer i fornybar energi. IEA viste tidligere i vinter at «big oil» så langt har investert under 1 prosent av sin kapital utenfor kjernevirksomheten.

Det er sterk grunn til å tro at forventningene fra omgivelsene overfor oljeselskapene om å gå i grønnere retning vil tilta i styrke og kraft.

Derfor er det neppe siste gang at Equinor erklærer at selskapet vil skjerpe sine klimamål og øker sine investeringer i fornybar energi.

Denne kommentarer ble først publisert på energiogklima.no.