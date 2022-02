Equinor forlenger avtaler for 11,5 milliarder

– Samarbeidet med Aibel AS, Apply AS, Aker Solutions AS og Wood Group Norway AS forlenges i tre år og vil opprettholde betydelige ringvirkninger i store deler av landet, opplyser selskapet i en pressemelding.

Avtalene ble inngått i 2016 og gjelder der Equinor er operatør eller teknisk ansvarlig. Den nåværende rammeavtalen gjelder til februar 2023, og den forlenges altså til ut februar 2026.

– Gjennom opsjonsutøvelsen kan vi bygge på leverandørenes anleggskompetanse og raskt prøve ut nye samarbeidsmodeller for å oppnå resultater, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

Bare for Aibel omfatter avtalen ti offshore installasjoner og fem landanlegg, noe som utgjør en vesentlig del av Aibels aktivitet, sier Aibel i en pressemelding.