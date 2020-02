Equinor dropper planer om leteboring i Australbukta

Selskapet skriver i en melding at de etter en helhetlig gjennomgang av leteporteføljen har konkludert med at prosjektets potensial ikke er kommersielt konkurransedyktig med andre letemuligheter i selskapet.

– Godkjenningen av miljøplanen for letebrønnen Stromlo-1 bekreftet at vi er stand til å gjennomføre sikre operasjoner i Australbukta. Equinor har imidlertid besluttet å stoppe planene for boring av letebrønnen Stromlo-1 ettersom muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig, sier Equinors landsjef i Australia, Jone Stangeland, i meldingen.

Omstridt leteboring

Equinor har informert føderale, sør-australske og lokale myndigheter om beslutningen.

Selskapet gikk inn i lisensen i Australbukta som partner i 2013, og tok over som operatør med 100 prosent eierandel i 2017.

– Vi skal diskutere videre med føderale og statlige myndigheter om beslutningen om å innstille leteprogrammet. Vi har en letetillatelse utenfor kysten av Vest-Australia, og beholder andre eksisterende andeler og aktiviteter i Australia, sier Stangeland.

Equinors leteplaner i Australbukta har møtt store protester fra lokalbefolkningen. Blant annet hadde organisasjonen Wilderness Society planer om å ta godkjenningen av Equinors miljøplan for boring i Australbukta til retten.

Planene om leteboring i Australbukta har også blitt kritisert av her hjemme. Både SV og MDG har gått hardt ut mot oljeplanene og tatt til orde for en skrinleggelse av prosjektet. Greenpeace Norge har også bedt Equinor om å droppe oljeboringen.

Equinor har tidligere uttalt at de håper å kunne starte boringen rundt årsskiftet 2020/2021.