Equinor-datter kjøper 50 prosent i argentinsk vindprosjekt

Equinor har gått sammen med selskapet YPF Luz om utbygging av vindparken Cañadón León i Santa Cruz i Argentina.

Det kunngjorde det norske storselskapet tirsdag kveld.

Det er et datterselskap av Equinor som kjøper aksjer i Luz del León, et selskap som er ansvarlig for vindparkprosjektet Cañadón León, ifølge meldingen.

120 MW

Vindparken er for øyeblikket under utbygging i Santa Cruz.

– I henhold til avtalen får Equinor 50 prosents eierandel i Luz del León mot et egenkapitalbidrag på 30 millioner dollar. Etter aksjetegning og kapitalintegrering, får YPF Luz og Equinor felles kontroll over Luz del León, mens YPF Luz blir ansvarlig for drift av vindparkprosjektet, heter det i meldingen fra Equinor.

Vindparken får en kapasitet på rundt 120 MW, og har en total investeringsramme på rundt 190 millioner dollar.

Samlet installert kapasitet og kraftproduksjon er allerede solgt til CAMMESA under RENOVAR 2-programmet og til YPF S.A. under en privat kraftkjøpsavtale for henholdsvis 20 og 15 år.

– Vi er svært fornøyd med denne avtalen med Equinor som strategisk samarbeidspartner i utviklingen av vindparken Cañadón León, sier Martin Mandarano, konsernsjef for YPF Luz ifølge meldingen fra Equinor.

– På denne måten tar vi inn i våre prosjekter enda et viktig globalt ledende energiselskap, og viser tilliten slike aktører og globale investorer har til YPF Luz, heter det fra konsernsjefen.

– Styrker forbindelsene

Også Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor er fornøyd.

– Vi er glade for å styrke våre forbindelser med Argentinas ledende energiselskap, YPF, også innen vindkraft. Vi ser fram til å bidra til utbyggingen av vindparkprosjektet Cañadón León og samarbeide med YPF Luz, sier Eitrheim i meldingen.

Transaksjonen er gjenstand for visse betingelser, blant annet godkjenning fra relevante antitrustmyndigheter og prosjektfinansiering.

Equinor er relativt ferske i Argentina, da de etablerte seg i landet i 2017. Foreløpig er det mest olje og gass, samt et solprosjekt Equinor er involvert i.