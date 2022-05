Equinor og partnerne Vår Energi, Spirit Energy og Petoro i Halten Øst melder onsdag at de har besluttet å investere om lag 9 milliarder kroner i utbygging av Halten Øst.

Området like ved Åsgard-feltet i Norskehavet består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet leverer i dag plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren.

Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter. Omkring 60 prosent er gass som skal sendes til Europa via Kårstø.

Går sammen om utbygging

Halten Øst er en fellesbetegnelse på flere mindre funn og prospekter, og består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.

Equinor opplyser at det var vanskelig for hvert enkelt prosjekt å finne økonomisk gode utbyggingsalternativer. I 2020 ble derfor rettighetshaverne i fire konsesjoner enige om å samordne en utbygging av området.

Halten Øst er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard anleggene og inkluderer installasjon av tre havbunnrammer i sør og to havbunnrammer i nord.

Det planlegges boring av totalt opptil ti brønner.

De sørlige strukturene vil kobles til en 49 km rørledning fra Mikkel Sør til Åsgard havbunnskompressor manifoldstasjon (SMCS).

Den nordlige strukturen vil kobles til en 22 km rørledning fra Natalia til SCMS.

Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip.

Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa.

– Gass er en viktig energibærer for Europa. Halten Øst utnytter den eksisterende gassinfrastrukturen på norsk sokkel og vil bidra med viktige volumer som vil gi betydelig verdiskaping. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan Equinor sammen med rettighetshavere og myndigheter jobber sammen på tvers av utvinningstillatelser for å finne smarte løsninger for best mulig ressursutnyttelse fra norsk sokkel, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, i meldingen.

Halten Øst er en havbunnsutbygging med fem havbunnsrammer som skal utnytte etablert infrastruktur på Åsgard-feltet.

Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Første fase blir bygd ut med seks brønner i perioden 2024-2025 og andre fase er planlagt utbygd i 2029. Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.

Venter titalls nye planer

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok utbyggingsplanen onsdag.

— Halten Øst er et godt eksempel på hvordan ulike selskaper kan samarbeide for å bygge ut flere mindre funn som hver for seg hadde vært krevende å utvikle. Prosjekter som dette er med å underbygge regjeringens ambisjon om å videreutvikle petroleumsnæringen, sier Aasland en melding fra departementet.

Det er ventet at flere titalls utbyggingsplaner vil bli levert i løpet av året. Bakgrunnen for det er oljeskattepakken, som kom etter at starten av koronapandemien ga oljebransjen hard medfart. Det midlertidige oljeskatteregimet gjelder for investeringer i 2021 og 2022, og for nye prosjekter der utbyggingsplanen er lagt frem før 1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024.

Både Miljødirektoratet og Oljedirektoratet har advart mot hastverk og forhastede beslutninger for å nå fristen.

Kontrakter for 7 milliarder

Totalt vil det bli tildelt kontrakter for nærmere sju milliarder kroner i Halten Øst, og ifølge Equinor vil 90 prosent gå til norske leverandører.

Disse kontraktene og intensjonsavtalene er foreløpig tildelt:

Technip FMC: Kontrakt for installasjon av rør og undervannsstrukturer – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner.

Kontrakt for installasjon av rør og undervannsstrukturer – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner. Aker Solutions: Kontrakt for undervanns produksjonssystem – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner.

Kontrakt for undervanns produksjonssystem – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner. Aker Solutions: Intensjonsavtale for kontrollkabel – verdi 300-400 millioner kroner.

Det vil også bli tildelt kontrakt for boring, boreservice, spesialisttjenester og modifikasjon av Åsgard B-plattformmodulen til en anslått verdi på 3,6 milliarder kroner.

Kontraktene har forbehold om myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift.