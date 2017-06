Enorme mengder plast fra kosmetikk ender opp i havet. Nå har ingeniører funnet et alternativ

I årevis har kosmetikkbransjen tilsatt mikroplast i såpe- og kosmetikkprodukter, siden det gir en glatt eller lett skrubbende effekt. Foreløpig finnes det ingen beviser for at det er skadelig for mennesker.

Men mikroplasten ender opp i vannmiljøet, fordi renseanleggene ikke klarer å fange den opp. Deretter spiser havdyr mikroplasten, og til slutt ender den hos oss selv via næringskjeden. Dessuten tar det hundrevis av år å bryte ned de oljebaserte polymerene.

Heldigvis finnes det miljøvennlige alternativer som salt og bittesmå biter av muslingskall. Og nå kommer ingeniører fra University of Baths Centre for Sustainable Chemical Technologies med et annet biologisk nedbrytbart alternativ til mikroplastperler; cellulose.

USA forbyr mikroplast

Fra 1. juli forbyr USA produksjon av kosmetikkprodukter der man bevisst tilsetter mikroplast, og ett år senere blir det forbudt å selge produkter med små plastperler.

Flere europeiske land jobber også med et forbud, blant annet gjennom EU, og samtidig er kosmetikkbransjen selv i gang med å fase ut mikroplasten.

Slik ser cellulose-perlene ut. Foto: Bath University

Så det er et stort behov for alternativer.

– Vi håper at disse i fremtiden kan brukes som en direkte erstatning for plastperler, sier Dr. Janet Scott fra Kjemisk Institutt i en pressemelding fra universitetet.

Hver dag skal anlegget på Nes ta imot 30 tonn plastavfall: Som gjøres om til drivstoff

Cellulose laget av restprodukter fra papir

Kort om mikroplast Mikroplast er små plaststykker – plastperler – som måler fra 1 μm (mikrometer) til 5 mm (millimeter).

Mikroplast er enten produsert som mikroplast, og brukes direkte i produkter (som kosmetikk, skrubbekremer og tannkrem), eller dannet av andre større plastmaterialer – f.eks. gummigranulat i kunstgressbaner, som stammer fra gamle bildekk.

Mikroplast har hittil ikke vært regulert i kosmetiske produkter, fordi myndighetene ikke anser mikroplast som et problem for menneskers helse.

Men mikroplast kan ikke fanges opp av renseanlegg, og det ender opp i vannmiljøet, og dessuten finner man mikroplast i magen til havdyr. Derfor utfaser flere såpe- og kosmetikkprodusenter produkter med mikroplast, og bruker alternativer som salt eller muslingskall.

Produkter merket med Blomsten eller Svanen i Danmark inneholder ikke mikroplast.

Hvis ingredienslisten på produkter inneholder Polyethylen (PE), Polyethylene terephthalate (PET) og Polypropylene (PP), er det mikroplast i produktene. Kilde: Den danske Miljøstyrelsen og Ingeniøren

Cellulose utgjør de harde fibrene i trær og planter. Perlene blir produsert ved å bruke en oppløsning av cellulose som er presset gjennom små hull i en rørformet membran.

Dette danner sfæriske dråper av oppløsningen, og de vaskes bort fra membranen ved hjelp av vegetabilsk olje. Perlene samles deretter opp, og skilles fra oljen før de brukes.

Ingeniørene har også lyktes med å endre perlenes fysiske egenskaper – gjøre dem hardere - ved å justere strukturen av cellulosen.

Mikroperlene kan tåle å være med på en dusj, men samtidig kan de brytes ned av organismer i renseanlegg eller i miljøet til uskadelige sukkerarter.

En annen smart bivirkning er at forskerne mener at de kan benytte cellulose fra en rekke avfallskilder fra for eksempel papirindustrien.

Den vitenskapelige jobben med utviklingen av celluloseperlene ble offentliggjort i tidsskriftet ACS Sustainable Chemistry and Engineering.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.