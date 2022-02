Enkeltbedrifter kan rammes av konflikten mellom Ukraina og Russland

I hele fjor eksporterte vi varer til Russland for 3,74 milliarder kroner, mens vi importerte for 21,8 milliarder kroner. Handelsbalansen er altså 18 milliarder i russisk favør. Men vår handel med Russland er beskjeden, til sammenligning eksporterte norsk næringsliv for mer enn 160 milliarder kroner i årets første måned, januar i år.